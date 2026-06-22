Tecno, Rekor Derecede İnce Camon 50 Slim Akıllı Telefonu Tanıttı

·35·Teknoloji
Tecno, Rekor Derecede İnce Camon 50 Slim Akıllı Telefonu Tanıttı

Akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştıran Tecno markası, yeni amiral gemisi seviyesindeki Camon 50 Slim modelini sergiledi. Cihaz, sadece ultra ince gövdesiyle değil, aynı zamanda bu kompakt boyutlara rağmen yüksek kapasiteli bataryası ve en üst düzey koruma standartlarına sahip olmasıyla teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni akıllı telefonun kalınlığı sadece 6,39 mm. Bu değerle cihaz, piyasadaki en ince cihazlardan biri haline geldi. Buna rağmen mühendisler, gövde içerisine 5600 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmeyi başardılar. Tecno temsilcileri, bu bataryanın beş yıllık yoğun kullanım sonrası bile stabil özelliklerini koruyacağını belirtti. Ayrıca cihaz, 60 W gücünde hızlı şarj sistemini destekliyor.

Teknik Özellikler ve Ekran Detayları

Camon 50 Slim modeli, 1,5K (1224 × 2720 piksel) çözünürlükte çalışan 6,78 inç AMOLED ekranla donatıldı. Ekranın yenileme hızı 144 Hz olup, bu da arayüzün akıcı çalışmasını ve oyunlarda yüksek dinamizm sağlar. Cihazın bir diğer dikkat çekici özelliği ise IP68 ve IP69 standartlarında toz ve suya dayanıklı olmasıdır. Bu, akıllı telefonun yüksek basınçlı sıcak su akışı altında bile zarar görmeyeceğini garanti eder.

Akıllı telefonun donanımı MediaTek Helio G200 Ultimate işlemciye dayanıyor. Bellek tarafında kullanıcılara 8 GB RAM (sanal olarak 16 GB'a kadar genişletilebilir) ve 128 veya 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Yazılım olarak en güncel Android 16 işletim sistemi ve HiOS 16.2 arayüzü tercih edilmiş.

Kamera ve Yapay Zeka Özellikleri

Fotoğraf tutkunları için Tecno Camon 50 Slim, Sony LYT-600 sensörlü 50 megapiksellik ana kamera ile donatıldı. Ön panelde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Cihazın kamera sistemi, yapay zeka (AI) yardımıyla geniş görüntü işleme araçlarına sahip. Özellikle akıllı telefonda özel bir su altı çekim modu da mevcut.

Tasarım tarafındaki bir diğer inovasyon, arka paneldeki AI Mood Light sistemidir. 354 adet mini LED'den oluşan bu sistem, çeşitli bildirimlere veya kullanıcının ruh haline göre renk değiştirebilir. Markanın popülaritesi göz önüne alındığında, Camon 50 Slim modelinin modern tasarımı ve dayanıklılığı ile yüksek talep görmesi bekleniyor.

TecnoCamon 50 SlimAkıllı TelefonTeknolojiAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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