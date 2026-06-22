Lucid Motors Krizin Eşiğinde: Şirket Çalışanlarının Yüzde 18'ini İşten Çıkarıyor

·47·Teknoloji
Lucid Motors Krizin Eşiğinde: Şirket Çalışanlarının Yüzde 18'ini İşten Çıkarıyor

ABD'li lüks elektrikli araç üreticisi Lucid Motors, ciddi yapısal değişiklikler açıkladı. Şirketin yeni CEO'su Silvio Napoli, yönetimi sadeleştirmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla iş gücünün yüzde 18'ini, yani yaklaşık 1500 çalışanı işten çıkarmaya karar verdi. Bu, son dört ay içinde gerçekleştirilen ikinci büyük küçülme oldu; Şubat ayında da şirket çalışanlarının yüzde 12'si ile yollarını ayırmıştı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirketin açıklamasına göre, Arizona eyaletinin Casa Grande şehrindeki fabrikada elektrikli araç üretiminin ikinci vardiyası da iptal edildi. Bu önlemler, Lucid Motors platformunu daha rekabetçi hale getirmek ve piyasanın değişken taleplerine uyum sağlamak için gerekli görülüyor. Şu anda ABD'de elektrikli araç piyasasında bir soğuma gözlemleniyor ve bu durum en büyük otomobil devlerini bile planlarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Yönetimdeki Değişiklikler ve Kadro İstikrarsızlığı

İşten çıkarmalar sadece sıradan çalışanları değil, üst düzey yöneticileri de etkiledi. Bir yılı aşkın süredir geçici CEO olarak görev yapan Marc Winterhoff şirketten tamamen ayrıldı. Daha önce COO (Operasyon Direktörü) pozisyonuna geçmesi bekleniyordu ancak Lucid Motors bu pozisyonu tamamen kaldırmaya karar verdi. Bu tür kadro değişimleri şirket için yeni değil: Son iki yılda eski CEO Peter Rawlinson ve baş mühendis Eric Bach dahil ondan fazla üst düzey yönetici görevinden ayrıldı.

Lucid Motors, bu yeniden yapılandırma sürecini bu yılın üçüncü çeyreğine kadar tamamlamayı planlıyor. Şirket verilerine göre, işten çıkarmalar ve süreçlerin optimizasyonu sonucunda yılda yaklaşık 158 milyon dolar tasarruf sağlanacak. Öte yandan, işten çıkarılanlara ödenecek tazminatlar için 32 milyon dolar harcanması öngörülüyor.

Gelecek Planları: Lucid Cosmos ve Robotaksiler

Kriz durumuna rağmen şirket, ilk kitlesel pazar hedefli modeli olan Lucid Cosmos SUV üzerinde çalışmaya devam ediyor. Fiyatının 50.000 doların altında olması beklenen bu elektrikli aracın, Lucid Motors için temel gelir kaynağı olması hedefleniyor. Şirket, bu modelle daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve Tesla gibi rakiplerle ciddi şekilde rekabet etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca Lucid, otonom sürüş teknolojileri alanında da yer edinmeye çalışıyor. Şirket, Uber ve Nuro ile iş birliği yaparak San Francisco şehrinde lüks robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait olan marka, finansal zorluklara rağmen inovatif projelerini durdurmamaya çalışıyor.

Uzmanlara göre, Lucid Motors için şu anki dönem belirleyici bir öneme sahip. Üretim hacmini talebe göre ayarlayarak ve maliyetleri sert bir şekilde düşürerek şirket uzun vadeli istikrara ulaşmayı hedefliyor. Ancak, üst düzey kadrolardaki istikrarsızlık ve piyasadaki genel düşüş, markanın gelecekteki başarısına dair bazı endişeler yaratıyor.

Lucid MotorsElektrikli AraçKrizTeknolojiABD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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