Seedcamp Yeni Fonu İçin 320 Milyon Dolar Topladı: Ana Hedef ABD Pazarı

·32·Teknoloji
Seedcamp Yeni Fonu İçin 320 Milyon Dolar Topladı: Ana Hedef ABD Pazarı

Avrupa'nın en prestijli risk sermayesi yatırımcılarından biri olan Seedcamp, yedinci fonu için 320 milyon dolar tutarında kaynak topladığını duyurdu. Bu, şirketin tarihindeki en büyük finansal gösterge olup, geçen yıl toplanan 180 milyon dolarlık tutarın neredeyse iki katıdır. Bu gelişme, Seedcamp stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor: Şirket artık sadece Avrupa'da değil, ABD pazarında da konumunu önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

TechCrunch'ın verdiği bilgilere göre, toplanan toplam miktar ikiye ayrılıyor. Ana 220 milyon dolar, Seedcamp VII fonu kapsamında erken aşama (early-stage) girişimlere yönlendirilirken, kalan 100 milyon dolar 'Select' adlı yeni fon aracılığıyla büyüme aşamasındaki projeleri desteklemek için kullanılacak. Bu adım, şirketin yatırım yaptığı gelecek vaat eden projeleri sonraki aşamalarda da finanse etmesine olanak tanıyacak.

ABD Pazarına Genişleme Stratejisi

Seedcamp'in halihazırda New York ve Miami şehirlerinde ofisleri bulunsa da, şirket artık ABD'deki ekibini daha da genişletmeyi planlıyor. Şirketin kurucusu Reshma Sohoni'ye göre, San Francisco ve Silikon Vadisi küresel teknoloji merkezi olarak itibarını yeniden kazanıyor. Bu nedenle, Avrupa startuplarını Amerikan pazarı, müşterileri ve büyük yatırımcılarıyla buluşturmak Seedcamp için öncelikli bir görev haline geldi.

Şirket, geleneksel ilkelerine sadık kalarak, ürünü henüz hazır olmayan veya gelir elde etmeye başlamamış en erken aşamadaki projelere yatırım yapmaya devam edecek. Seedcamp VII kapsamında 100 ile 120 arasındaki startupa, her birine ortalama 1 milyon dolarlık ilk çeklerin yazılması bekleniyor. Select fonu ise Series B ve sonraki aşamalarda 3 milyon ile 5 milyon dolar arasında yatırım yapacak.

Başarılı Projeler ve Kısıtlamalar

Seedcamp, faaliyetleri boyunca 550'den fazla şirkete yatırım yaptı ve bunlardan 12'si şimdiden "unicorn" (değeri 1 milyar doları aşan şirket) statüsüne ulaştı. Şirketin portföyündeki en popüler markalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Revolut — fintech devi;
  • Wise — uluslararası para transferi servisi;
  • UiPath — robotik süreç otomasyonu;
  • Synthesia — AI tabanlı video oluşturma platformu;
  • Pleo ve Hopin gibi başarılı projeler.
Buna rağmen, yatırımcı her sektöre yatırım yapmıyor. Reshma Sohoni; şirketin lojistik, mobilite (transport) veya yüksek işletme sermayesi gerektiren pazaryerleri (marketplaces) gibi sermaye yoğun işletmelerden kaçındığını vurguladı. Seedcamp, daha çok ticari açıdan hızlı büyüyen ve teknolojik çözümlere dayalı projelere odaklanıyor.

Yeni fonun yatırımcıları (LP) arasında British Business Bank, HarborVest, Schroders ve Sofina gibi büyük finans kurumları bulunuyor. Dikkat çekici olan ise, Seedcamp portföyündeki 80'den fazla başarılı startup kurucusunun da bu fona kendi kaynaklarını aktararak yeni nesil girişimcileri desteklemede yer almasıdır. Bu durum, startup ekosisteminde karşılıklı yardımlaşma ve deneyim paylaşımının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.

SeedcampStartupYatırımRisk SermayesiABD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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