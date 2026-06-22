AMD Ryzen 7 9800X3D İşlemci Beklenmedik Şekilde Bozuldu: 500 Dolarlık Anahtarlık

·34·Teknoloji
AMD Ryzen 7 9800X3D İşlemci Beklenmedik Şekilde Bozuldu: 500 Dolarlık Anahtarlık

AMD'nin en yeni ve en güçlü oyun işlemcilerinden biri olan Ryzen 7 9800X3D ile ilgili beklenmedik bir hayal kırıklığı yaşandı. Reddit sosyal ağında Super-Employment2753 takma adını kullanan bir kullanıcı, yeni satın aldığı cihazın kısa süre içinde tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Bu durum, söz konusu modelin piyasada yüksek performansıyla tanınması nedeniyle teknoloji meraklıları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Ixbt.com haberi veriyor.

Kullanıcının ifadelerine göre olay sıradan bir oyun sırasında meydana geldi: bilgisayar aniden dondu ve yeniden başlatıldıktan sonra sistem hiç açılmadı. Asus ROG Strix X870-A anakart üzerindeki özel gösterge, RAM veya işlemcide ciddi bir sorun olduğunu işaret etti. Sahibi, sistemi geri yüklemek için CMOS ayarlarını sıfırlamak, BIOS güncellemek ve hatta Thermalright kontak çerçevesini çıkarmak gibi tüm standart yöntemleri denedi ancak sonuç alamadı.

Sorunun nedenleri ve teşhis sonuçları

Daha sonra servis merkezinde yapılan profesyonel teşhis, Ryzen 7 9800X3D işlemcinin diğer anakartlarda da çalışmadığını doğruladı. En ilginç olanı ise, işlemcinin dış görünüşünde veya kontak noktalarında herhangi bir yanma, aşırı ısınma belirtisi veya mekanik hasar tespit edilmemesiydi. Kullanıcı, cihazı standart güç ayarlarında kullandığını ve overclocking (hız aşırtma) yapmadığını vurguluyor.

ixbt.com yayınını haberine göre, bu durumdaki en üzücü nokta garanti meselesi oldu. Öğrenildiğine göre, işlemci 2024 yılında resmi bir mağazadan değil, bir aracı satıcıdan satın alınmış. Satın alma fişi ve resmi belgeler mevcut olmadığı için AMD'nin RMA (garanti değişimi) hizmetinden yararlanmak imkansız hale geldi.

Sonuç olarak, 500 dolar değerindeki yüksek teknolojili cihaz sıradan bir metal parçasına dönüştü. İşlemci sahibi, onu çöpe atmak yerine özgün bir şekilde "geri dönüştürmeye" karar verdi: kullanılamaz durumdaki çipe bir delik açarak onu bir anahtarlığa dönüştürdü. Bu durum, modern teknolojik cihazların, özellikle de pahalı bileşenlerin resmi garanti belgeleri olmadan satın almanın ne kadar riskli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Özbekistan pazarında da AMD ürünleri, özellikle Ryzen serisi oldukça popülerdir. Yerel kullanıcılar için bu olay önemli bir ders olmalıdır: pahalı teknoloji ürünleri satın alırken, özellikle de yeni nesle aitse, resmi garanti süresine ve belgelerine dikkat etmek son derece önemlidir. Aksi takdirde, herhangi bir teknik arıza büyük bir finansal kayba yol açabilir.

AMDRyzenİşlemciTeknolojiBilgisayar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

DDR2 Bellek Çipleri 20 Yıl Sonra Tekrar Zamlandı: Fiyatlar Yüzde 60 ArttıDDR2 Bellek Çipleri 20 Yıl Sonra Tekrar Zamlandı: Fiyatlar Yüzde 60 ArttıBugün, 19:51Instagram Büyük Ekranları Hedefliyor: TV Uygulamasında Yeni Formatlar Test EdiliyorInstagram Büyük Ekranları Hedefliyor: TV Uygulamasında Yeni Formatlar Test EdiliyorBugün, 19:27Siber Güvenlik Devleri Hedefte: Klue Platformasındaki Sızıntı Veri İhlaline Yol AçtıSiber Güvenlik Devleri Hedefte: Klue Platformasındaki Sızıntı Veri İhlaline Yol AçtıBugün, 19:22Honor X80 Pro Max tanıtıldı: 20 Metreden Düşmeye Dayanıklı ve Ücretsiz ServisHonor X80 Pro Max tanıtıldı: 20 Metreden Düşmeye Dayanıklı ve Ücretsiz ServisBugün, 19:22Lucid Motors Krizin Eşiğinde: Şirket Çalışanlarının Yüzde 18'ini İşten ÇıkarıyorLucid Motors Krizin Eşiğinde: Şirket Çalışanlarının Yüzde 18'ini İşten ÇıkarıyorBugün, 18:59Seedcamp Yeni Fonu İçin 320 Milyon Dolar Topladı: Ana Hedef ABD PazarıSeedcamp Yeni Fonu İçin 320 Milyon Dolar Topladı: Ana Hedef ABD PazarıBugün, 18:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı