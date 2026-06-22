AMD Ryzen 7 9800X3D İşlemci Beklenmedik Şekilde Bozuldu: 500 Dolarlık Anahtarlık

AMD'nin en yeni ve en güçlü oyun işlemcilerinden biri olan Ryzen 7 9800X3D ile ilgili beklenmedik bir hayal kırıklığı yaşandı. Reddit sosyal ağında Super-Employment2753 takma adını kullanan bir kullanıcı, yeni satın aldığı cihazın kısa süre içinde tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Bu durum, söz konusu modelin piyasada yüksek performansıyla tanınması nedeniyle teknoloji meraklıları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Ixbt.com haberi veriyor.

Kullanıcının ifadelerine göre olay sıradan bir oyun sırasında meydana geldi: bilgisayar aniden dondu ve yeniden başlatıldıktan sonra sistem hiç açılmadı. Asus ROG Strix X870-A anakart üzerindeki özel gösterge, RAM veya işlemcide ciddi bir sorun olduğunu işaret etti. Sahibi, sistemi geri yüklemek için CMOS ayarlarını sıfırlamak, BIOS güncellemek ve hatta Thermalright kontak çerçevesini çıkarmak gibi tüm standart yöntemleri denedi ancak sonuç alamadı.

Sorunun nedenleri ve teşhis sonuçları

Daha sonra servis merkezinde yapılan profesyonel teşhis, Ryzen 7 9800X3D işlemcinin diğer anakartlarda da çalışmadığını doğruladı. En ilginç olanı ise, işlemcinin dış görünüşünde veya kontak noktalarında herhangi bir yanma, aşırı ısınma belirtisi veya mekanik hasar tespit edilmemesiydi. Kullanıcı, cihazı standart güç ayarlarında kullandığını ve overclocking (hız aşırtma) yapmadığını vurguluyor.

ixbt.com yayınını haberine göre, bu durumdaki en üzücü nokta garanti meselesi oldu. Öğrenildiğine göre, işlemci 2024 yılında resmi bir mağazadan değil, bir aracı satıcıdan satın alınmış. Satın alma fişi ve resmi belgeler mevcut olmadığı için AMD'nin RMA (garanti değişimi) hizmetinden yararlanmak imkansız hale geldi.

Sonuç olarak, 500 dolar değerindeki yüksek teknolojili cihaz sıradan bir metal parçasına dönüştü. İşlemci sahibi, onu çöpe atmak yerine özgün bir şekilde "geri dönüştürmeye" karar verdi: kullanılamaz durumdaki çipe bir delik açarak onu bir anahtarlığa dönüştürdü. Bu durum, modern teknolojik cihazların, özellikle de pahalı bileşenlerin resmi garanti belgeleri olmadan satın almanın ne kadar riskli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Özbekistan pazarında da AMD ürünleri, özellikle Ryzen serisi oldukça popülerdir. Yerel kullanıcılar için bu olay önemli bir ders olmalıdır: pahalı teknoloji ürünleri satın alırken, özellikle de yeni nesle aitse, resmi garanti süresine ve belgelerine dikkat etmek son derece önemlidir. Aksi takdirde, herhangi bir teknik arıza büyük bir finansal kayba yol açabilir.