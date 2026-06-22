DDR2 Bellek Çipleri 20 Yıl Sonra Tekrar Zamlandı: Fiyatlar Yüzde 60 Arttı

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DDR2 Bellek Çipleri 20 Yıl Sonra Tekrar Zamlandı: Fiyatlar Yüzde 60 Arttı

Bilgisayar teknolojileri dünyasında uzun süredir eskimiş olarak kabul edilen DDR2 bellek standardına olan talep beklenmedik şekilde keskin bir artış gösterdi. Bu teknoloji piyasaya çıkalı 20 yılı aşkın süre olmasına rağmen, fiyatları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 55–60 oranında arttı. Bu durum, küresel yarı iletken pazarındaki genel değişimlerle doğrudan bağlantılı. Ixbt.com haber veriyor.

TrendForce analiz şirketinin verilerine göre, fiyat artışları durmuş değil. Uzmanlar, üçüncü çeyrekte DDR2 fiyatlarının yüzde 35–40 oranında daha artacağını öngörüyor. Bu durumun temel nedeni olarak büyük üreticilerin stratejileri gösteriliyor. Özellikle Samsung, SK hynix ve Micron gibi sektör devleri, fabrikalarını yapay zeka sistemleri için gerekli olan HBM ve sunucu bellek çipleri üretimine uyarlıyor.

Endüstriyel ve Özel Ekipman İhtiyacı

Modern kişisel bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar çoktan DDR4 ve DDR5 standartlarına geçmiş olsa da, DDR2 birçok sektörde hala hayati önem taşıyor. Bu tür bellek çipleri şu alanlarda yaygın olarak kullanılıyor:
  • Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri;
  • Ağ ekipmanları (routerlar ve modemler);
  • Otomobil elektroniği;
  • Gömülü (embedded) sistemler ve özel kontrolörler.

Bu cihazları yeni bellek standartlarına taşımak oldukça karmaşık ve maliyetli bir süreçtir. Bu durum sadece tasarım değişikliği değil, aynı zamanda yeniden sertifikasyon gerektirir. Bu nedenle üreticiler, eski olsalar da rüştünü ispatlamış DDR2 çiplerini satın almaya devam ediyorlar.

Piyasadaki Arz Eksikliği

Şu anda DDR2 çiplerinin ana tedarikçileri olarak Winbond ve ESMT şirketleri kalmış durumda. Ancak yaklaşımları farklı: Winbond, DDR2 üretimini yavaş yavaş azaltarak daha modern LPDDR4 ve DDR4 standartlarına geçiyor. ESMT ise aksine, boşalan nişi doldurmak amacıyla üretimi genişletiyor.

Buna rağmen, yeni üretim kapasiteleri talebi karşılamaya yetmiyor. Piyasada arzın azalması ve talebin sabit kalması, fiyatların geometrik bir artış göstermesine neden oluyor. Bu durum, özel ekipmanlar ve endüstriyel cihazlara hizmet veren uzmanlar için yedek parça fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor.

Analistlere göre, DDR2 etrafındaki bu hareketlilik birkaç çeyrek daha devam edebilir. Yapay zeka teknolojilerine olan küresel ilgi azalmadığı sürece, büyük fabrikalar eski bellek türlerinin üretimine geri dönmeyecek ve bu da açığı daha da derinleştirecektir.

DDR2TeknolojiSamsungMicronTrendForce
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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