Güney Kore'de Güç Gerektirmeyen Benzersiz Su Temizleme Kapsülü Geliştirildi

·31·Teknoloji
Güney Kore'de Güç Gerektirmeyen Benzersiz Su Temizleme Kapsülü Geliştirildi

Güney Koreli araştırmacılar, su kalitesini analiz edebilen ve aynı zamanda suyu zararlı mikroorganizmalardan temizleyebilen FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection) adlı yenilikçi bir kapsül tanıttılar. Bu cihazın temel devrimci özelliği, çalışmak için ne bir bataryaya, ne harici bir elektrik kaynağına ne de kimyasal maddelere ihtiyaç duymasıdır. Nature Water dergisinde yayımlanan makaleye göre cihaz tamamen otonom olarak çalışmaktadır. Ixbt.com haberi veriyor.

Avuç içine sığacak büyüklükteki bu küçük kapsül, su yüzeyinde yüzme özelliğine sahiptir. Çalışma prensibi, mekanik hareketi elektrik enerjisine dönüştürmeye dayanmaktadır. Kapsül içindeki mıknatısın bobin boyunca hareket etmesi sonucu oluşan akım, yerleşik sensörleri beslemek için yeterli kabul edilmektedir. Bu da cihazın her türlü koşulda, hatta elektrik enerjisinin hiç bulunmadığı bölgelerde bile kullanılmasına olanak tanır.

Su Kalitesi Kontrolü ve Dezenfeksiyon

İlk aşamada FDGD kapsülü suyun iletkenliğini ölçer. Bu parametre, suyun genel kirlilik seviyesinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Elde edilen veriler kablosuz iletişim yoluyla kullanıcının akıllı telefonuna veya akıllı saatine gönderilir. Eğer su tüketim için uygun değilse, kullanıcı cihazı temizleme moduna geçirebilir.

Temizleme işlemi de kendine özgü bir teknolojiye dayanmaktadır. Suyun titreşimi veya kabın hareket ettirilmesi sonucu oluşan enerji, cihaz yüzeyindeki nanostrerjenleri aktive eder. Bunların oluşturduğu lokal elektrostatik alanlar, elektroporasyon süreci aracılığıyla bakteri ve virüslerin membranlarını (zarını) parçalar. Bu yöntem, suyun kimyasal bileşimini değiştirmeden onu güvenli hale getirir.

Laboratuvar testleri sırasında cihaz, 4 litreye kadar olan su hacimlerinde yüksek verimliliğini kanıtlamıştır. Özellikle, E. coli gibi tehlikeli patojenlerin %99,9999'unu yok etmeyi başarmıştır. ixbt.com verilerine göre bu oran, geleneksel filtrelerin ve ultraviyole lambaların verimliliğiyle yarışmaktadır.

Gelecekteki Perspektifler

Uzmanlara göre yeni teknoloji, geleneksel su temizleme sistemlerine uygun bir alternatif olabilir. Günümüzde mevcut taşınabilir filtreler, sık değiştirilen parçalar, kimyasal reaktifler veya akümülatörler gerektirmektedir. FDGD ise sadece suyun hareketiyle çalışmasıyla onlardan ayrılmaktadır.

Bu icadın özellikle şu durumlarda çok faydalı olması beklenmektedir:

  • Altyapısı gelişmemiş ve temiz içme suyu kıt olan bölgelerde;
  • Acil durumlar ve doğal afetlerin sonuçlarının giderilmesinde;
  • Uzun süreli ekspedisyonlar ve seyahatler sırasında;
  • İnsani yardım misyonlarının saha faaliyetlerinde.
Şu an için bu cihaz laboratuvar prototipi aşamasındadır ve gerçek saha koşullarında tam olarak test edilmemiştir. Ancak geliştiriciler, gelecekte üretim maliyetlerinin düşmesiyle FDGD kapsüllerinin tüketici pazarına gireceğine inanmaktadır. Bu, dünya genelinde temiz su sorununu çözmede önemli bir adım olabilir.

TeknolojiSu TemizlemeİnovasyonGüney KoreEkoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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