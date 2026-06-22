AMD Kullanıcı Tepkileri Sonrası Ryzen 9000 İşlemcilere Önemli Özelliği Geri Getirdi

·2·Teknoloji
AMD Kullanıcı Tepkileri Sonrası Ryzen 9000 İşlemcilere Önemli Özelliği Geri Getirdi

AMD, kullanıcıların sert eleştirilerinin ardından Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilere Transparent Secure Memory Encryption (TSME) özelliğini geri getirmeye karar verdi. Bu teknoloji, belleğin donanım düzeyinde şifrelenmesine olanak tanıyarak sistem güvenliğini önemli ölçüde artırır. Şirket, daha önce bu özelliği AGESA 1.2.7.0 firmware sürümünde herhangi bir uyarı yapmadan kaldırmıştı. Ixbt.com haberi veriyor.

TSME teknolojisi, AMD tarafından on yılı aşkın bir süre önce uygulamaya konuldu ve RAM üzerinde saklanan verilerin otomatik olarak şifrelenmesini sağlar. Bu mekanizma, özellikle bilgisayara fiziksel erişimi olan saldırganlara karşı korunmada kritik bir rol oynar. Özellikle, bilgisayar kapatıldıktan sonra bellek içeriğini okumaya çalışan "cold boot" (soğuk önyükleme) saldırılarını engeller.

Sorunu ilk olarak Linux meraklısı Ben Kilpatrick fark etti. Nisan ayında Ryzen 7 9700X tabanlı yeni bir sistemi test ederken, bellek şifreleme özelliğinin kaybolduğunu belirledi. Kilpatrick, birkaç ay boyunca MSI ve AMD mühendisleriyle iletişime geçerek durumun netleştirilmeye çalıştı. ixbt.com'un aktardığına göre, başlangıç aşamasında şirket temsilcileri bu konuda net bir cevap vermekten kaçındılar.

Güvenlik ve Pazarlama Arasındaki Denge

MSI temsilcileriyle yapılan görüşmeler sırasında, TSME özelliğinin resmi olarak yalnızca Ryzen PRO serisi işlemciler için tasarlandığı, standart Ryzen modellerinin ve anakartların teknik olarak bu özelliği desteklese bile kısıtlandığı anlaşıldı. Bu durum kullanıcılar arasında tepki dalgasına yol açtı. Birçok kişi, AMD'yi profesyonel serideki avantajları korumak için standart kullanıcıların güvenliğini yapay olarak kısıtlamakla suçladı.

Kamuoyu baskısı altında AMD, nihayet bu seçeneğin tüketici segmentindeki Ryzen 9000 işlemcilerde mevcut olduğunu ancak son güncellemelerden birinde kaldırıldığını kabul etti. Şirketin açıklamasında, özelliğin geri getirilmesi kararının "topluluğun değerli geri bildirimleri temel alınarak" alındığı belirtildi. Bu durum, teknoloji devlerinin kullanıcı taleplerine ne kadar hızlı uyum sağlaması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Şunu belirtmek gerekir ki, AMD hala TSME teknolojisini Ryzen PRO serisinin temel güvenlik unsuru olarak görüyor. Profesyonel seride bu özelliğin çalışması garanti altındadır ve gelecekte de korunacaktır. Standart kullanıcılar için ise bu imkan, Temmuz ayında yayınlanacak BIOS güncellemesiyle yeniden etkinleştirilecek. Kullanıcılar, sistemlerini güncelleyerek bu ek güvenlik katmanına sahip olabilecekler.

Özetle, Ryzen 9000 sahipleri ek güvenlikten feragat etmek zorunda kalmayacaklar. BIOS güncellemesi sadece sistem kararlılığını değil, aynı zamanda veri gizliliğini de sağlayacak. AMD gibi şirketlerin hatalarını kabul edip özellikleri geri getirmesi, kullanıcıların markaya olan güvenini pekiştirmeye hizmet eder.

AMDRyzen 9000GüvenlikBIOSİşlemci
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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