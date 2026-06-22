SpaceX ve Reflection AI Arasında 6,3 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma İmzalandı

·41·Teknoloji
SpaceX ve Reflection AI Arasında 6,3 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma İmzalandı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. TechCrunch'ın haberine göre, açık kaynaklı yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan Reflection AI girişimi, SpaceX ile hesaplama güçlerinin kullanımına yönelik büyük bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma kapsamında girişim, NVIDIA'nın en yeni çiplerine sahip veri merkezini kullanma imkanına kavuşacak. Bu konu hakkında Techcrunch.com haber veriyor.

Sözleşme şartlarına göre Reflection AI, 1 Temmuz 2026'dan 2029 yılına kadar her ay 150 milyon dolar ödeme yapacak. Anlaşmanın toplam değeri 6,3 milyar doları buluyor. Bu ödeme karşılığında girişim, Tennessee eyaletinin Memphis şehri yakınlarında bulunan Colossus 2 veri merkezindeki NVIDIA GB300 AI çiplerine ve diğer yardımcı donanımlara erişim hakkı elde edecek.

Şunu belirtmek gerekir ki SpaceX, daha önce Anthropic ve Google gibi teknoloji devleriyle de benzer anlaşmalar yapmıştı. Örneğin Anthropic ayda 1,25 milyar dolar, Google ise 920 milyon dolar ödeme taahhüdünde bulunmuştu. Reflection AI ile yapılan sözleşmenin hacmi nispeten daha küçük olsa da, açık kaynaklı (open-source) AI sistemlerinin geliştirilmesindeki en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Açık Kaynaklı Modeller Dönemi Başlıyor

Reflection AI şirketi, 2024 yılında Google DeepMind biriminin eski araştırmacıları tarafından kuruldu. Girişim, "open-weight" stratejisiyle OpenAI ve Anthropic gibi kapalı laboratuvarlara bir alternatif yaratmayı hedefliyor. Açık modeller, kullanıcıların eğitilmiş parametreleri özgürce görmesine ve analiz etmesine olanak tanıyarak şeffaflığı artırıyor.

ABD hükümetinin Anthropic şirketinin Fable ve Mythos gibi kapalı modellerine kısıtlamalar getirmesinin ardından, Reflection AI gibi açık sistemlere olan ilgi önemli ölçüde arttı. Şirket temsilcilerinin ifadelerine göre, SpaceX ile yapılan iş birliği, dünyanın en gelişmiş açık modellerini geniş ölçekte yaratmak için gereken "hareket alanını" onlara sunuyor.

Colossus veri merkezi başlangıçta Elon Musk'ın xAI şirketi için inşa edilmişti. Ancak SpaceX, kendi iç projeleri yerine, elindeki değerli AI çiplerini dünyanın önde gelen laboratuvarlarına kiralayarak gelir elde etme stratejisini seçti. Bu, gelişmekte olan pazarlar için de önemli bir sinyal; küresel teknoloji yarışında hesaplama gücü temel para birimine dönüşüyor.

Sözleşme şartlarına göre, her iki taraf da ilk üç aylık süre geçtikten sonra 90 günlük bildirimle anlaşmayı feshetme hakkına sahip. Bu durum, Elon Musk'ın yapay zeka piyasasındaki değişken duruma karşı esnek yaklaşımını gösteriyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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