Türkiye, tarihindeki ilk nükleer güç santralini işletmeye almaya her zamankinden daha yakın. Rusya'nın Rosatom devlet şirketi, Akkuyu NGS'nin ilk enerji bloğundaki inşaat çalışmalarının tamamen tamamlandığını duyurdu. Bu olay, Türkiye enerji sistemi için yeni bir dönemi başlatıyor ve ülkenin enerji bağımsızlığını sağlama yolunda stratejik bir adım olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lixachev'e göre proje, şu anda işletmeye alınmadan önceki son aşamaya girdi. İlk enerji bloğunda reaktör düzeneğinin soğuk hidrolik testleri başlatıldı. Bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve ardından santralin devreye alma ve ayar operasyonlarına geçmesi bekleniyor.

Teknolojik Hazırlık ve Testler

Şu ana kadar blokta bir dizi önemli teknolojik çalışma başarıyla gerçekleştirildi. Özellikle reaktör montaj çalışmaları tamamlandı ve içeriye ısıtıcı eleman simülatörleri yüklendi. Ayrıca, koruma boruları bloğu ve reaktörün üst kısmı monte edilerek düzenek soğuk ve sıcak test süreçlerine tamamen hazır hale getirildi.

Lixachev, projenin mevcut durumunu bir maratonun son yüz metrelik mesafesine benzetti. Tüm temel inşaat ve montaj işlerinin geride kaldığını ve artık ana odağın sistemlerin güvenliği ve kararlı çalışmasının kontrol edilmesine yöneltileceğini belirtti. Bu aşama, santralin gelecekte onlarca yıl boyunca güvenli hizmet vermesi için temel oluşturacak.

Personel Eğitimi ve Proje Kapsamı

Santrali yönetmek için personelin oluşturulması ve eğitilmesi süreci de paralel olarak yürütülüyor. ixbt.com verilerine göre, ilk enerji bloğuna hizmet vermek için 1930 kişiden oluşan bir kadro oluşturuldu. Dikkat çekici olan nokta, iş gücünün yüzde 40'ından fazlasını Türkiye vatandaşlarının oluşturmasıdır; bu da ülkede yüksek teknolojili yeni iş imkanlarının yaratıldığını göstermektedir.

Akkuyu NGS projesi, her biri 1200 MW kapasiteye sahip dört enerji bloğunu içermektedir. Santralde Rusya tarafından geliştirilen III+ nesil VVER reaktörleri kullanılmıştır. Bu teknoloji, modern güvenlik standartlarına tam uyumuyla öne çıkmaktadır.

Proje, «Build-Own-Operate» (İnşa Et-Sahip Ol-İşlet) modeli temelinde gerçekleştirilmektedir. Bu, Rosatom'un sadece santrali inşa etmekle kalmayıp, aynı zamanda gelecekte ona sahip olma ve işletme hakkını da saklı tuttuğu anlamına gelir. Türkiye için bu proje sadece bir elektrik enerjisi kaynağı değil, aynı zamanda bölgede bir enerji merkezi haline gelme yolunda önemli bir faktördür.