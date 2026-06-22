Google DeepMind ve A24 İş Birliği: Hollywood'da Yapay Zeka Dönemi Başlıyor

·4·Teknoloji
Google DeepMind ve A24 İş Birliği: Hollywood'da Yapay Zeka Dönemi Başlıyor

Yapay zeka teknolojileri ile film endüstrisi arasındaki ilişkiler yeni bir aşamaya taşınıyor. Google DeepMind, Hollywood'un en prestijli bağımsız stüdyolarından biri olan A24 ile stratejik bir iş birliği duyurdu. Bu anlaşma kapsamında teknoloji devi, film yapım süreçlerine yapay zekayı entegre etmek için 75 milyon dolar yatırım yapıyor. Bu adımın sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda geleneksel sinema sanatı ile yüksek teknolojilerin sentezinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, söz konusu yatırım "türünün ilk örneği" bir iş birliği olarak değerlendiriliyor. A24 stüdyosu, "Everything Everywhere All At Once" gibi Oscar ödüllü yapımları ve yakın zamanda beyaz perdeye gelen "Backrooms" gişe rekortmeni filmiyle tanınıyor. Artık Google DeepMind uzmanları, bu stüdyonun yaratıcı deneyiminden yararlanarak doğrudan yönetmenler ve görüntü yönetmenleri için tasarlanmış yeni dijital araçlar geliştirecek.

Yaratıcılar ve Teknolojinin Uyumu

Google DeepMind kurucu ortağı ve CEO'su Demis Hassabis, yapay zekayı geliştirmenin en doğru yolunun, onunla doğrudan çalışacak sanatçılarla iş birliği yapmak olduğunu vurguladı. Hassabis'e göre, A24 gibi sektör liderleriyle çalışarak şirket, hikaye anlatıcılığını (storytelling) daha da zenginleştiren ve yaratıcıların fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan gerçek araçlar yaratabilecek.

A24 stüdyosu son yıllarda Timothée Chalamet ve Anne Hathaway gibi dünya yıldızlarıyla büyük projeler gerçekleştirdi. Yeni iş birliği kapsamında bu oyuncular ve diğer yaratıcı ekip üyeleri, yeni teknolojilerin test edilmesinde geri bildirimlerini paylaşacaklar. Bu da yapay zekanın sinema dünyasında sadece mekanik bir araç değil, yaratıcı bir asistana dönüşmesini sağlayacak.

Sektördeki Rekabet ve Gelecekteki Değişimler

Hollywood'da yapay zeka kullanımı etrafında çeşitli tartışmalar devam etse de, büyük oyuncular bu yönde cesur adımlar atıyor. Google DeepMind ve A24 anlaşması bu konudaki tek örnek değil. Daha önce Netflix, Ben Affleck'e ait olan ve film yapımcıları için yapay zeka araçları geliştiren Interpositive şirketini satın aldığını duyurmuştu.

Ayrıca geçen yıl Amazon bünyesindeki MGM Studios da televizyon ve film yapımlarının hazırlanmasında modern teknolojilerin uygulanmasına odaklanmış özel bir birim kurdu. Bu tür eğilimler, yakın gelecekte filmlerin çekim, kurgu ve görsel efekt yaratma süreçlerinin kökten değişeceğini gösteriyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu teknolojiler, gelecekte film kalitesini artırmada ve üretim maliyetlerini düşürmede önemli bir rol oynayabilir.

GoogleDeepMindA24Yapay ZekaHollywood
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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