Microsoft ve Chevron ABD'de Dev Bir Gaz Elektrik Santrali Kuruyor

·2·Teknoloji
Microsoft ve Chevron ABD'de Dev Bir Gaz Elektrik Santrali Kuruyor

Teknoloji devi Microsoft ve enerji şirketi Chevron, ABD'nin Batı Teksas bölgesinde 2,67 gigawatt kapasiteli bir doğal gaz elektrik santrali kurma planlarını açıkladı. Bu proje, Microsoft'un yapay zeka (AI) ve bulut veri merkezlerini kesintisiz elektrik enerjisiyle beslemeyi amaçlıyor ve sektördeki en büyük altyapı tesislerinden biri haline gelecek. Techcrunch.com haberine göre.

Taraflar arasında imzalanan 20 yıllık sözleşmeye göre, yeni elektrik santrali doğrudan Microsoft tarafından yönetilen bir veri merkezine hizmet verecek. Projenin teknik kısmına göre, ana güç GE Vernova şirketinin iki büyük türbini aracılığıyla üretilecek. Ayrıca, ek enerji kaynağı olarak Caterpillar'ın yan kuruluşu olan Solar Turbines ekipmanları kullanılacak.

Çevresel Hedefler ve Gerçek Durum Çelişkisi

Söz konusu anlaşma, Microsoft'un çevresel sürdürülebilirlik vaatleri ışığında birçok soruyu beraberinde getiriyor. Şirket daha önce 2030 yılına kadar karbon nötr (carbon neutral) olma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak, doğal gazla çalışan böylesine devasa bir santralin devreye alınması, bu hedefe ulaşmayı önemli ölçüde zorlaştırabilir.

Environmental Integrity Project raporuna göre, "Project Kilby" adıyla yürütülen bu proje, atmosfere 13 milyon tondan fazla karbondioksit, 3200 ton hava kirletici madde ve 278 bin pound tehlikeli atık salabilir. Bu rakamlar, teknoloji sektöründeki hızlı büyüme ile çevresel sorumluluk arasındaki dengeyi kurmanın ne kadar karmaşık olduğunu göstermektedir.

Chevron basın açıklamasında, bu projeyi ABD'deki "gaz enerjisi ve veri merkezlerinin en büyük kombine gelişimi" olarak nitelendirdi. Yapay zeka sistemlerinin hesaplama gücü ihtiyacının günden güne artması, teknoloji şirketlerini geleneksel enerji kaynaklarına geri dönmeye zorluyor.

Özbekistan gibi dijital ekonomisini geliştiren ülkeler için de bu durum önemli bir ders olabilir. Veri merkezleri kurulurken sadece teknolojik altyapı değil, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve çevreye etkileri stratejik öneme sahiptir. Microsoft gibi devlerin deneyimi, en gelişmiş IT çözümlerinin bile nihayetinde devasa enerji kaynakları gerektirdiğini göstermektedir.

Microsoft şu an için bu proje hakkında resmi açıklamaları kısıtlamış olsa da, uzmanlar bunu şirketin yapay zeka yarışında liderliğini korumak için attığı zorunlu bir adım olarak değerlendiriyor. Gelecek yıllarda ChatGPT ve diğer AI sistemlerinin genişlemesi sonucunda benzer projelerin sayısının daha da artması bekleniyor.

MicrosoftChevronYapay ZekaEnerjiEkoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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