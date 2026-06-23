Five Eyes Uyarıyor: Yapay Zeka Devlet ve İş Dünyasını Felç Edebilir

Dünyanın en etkili istihbarat ittifakı olarak kabul edilen Five Eyes (ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda), yapay zeka (AI) gelişimiyle ilgili ciddi risklere dair ortak bir bildiri yayınladı. İstihbarat servislerinin öngörülerine göre, önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak yeni nesil AI modelleri, devlet yapılarını ve büyük işletme sistemlerini tamamen felç edebilecek düzeyde siber saldırılar için zemin hazırlayabilir. Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, modern AI teknolojilerinin siber saldırıları gerçekleştirmek için gereken bilgi ve beceri eşiğini keskin bir şekilde düşürdüğünü vurguluyor. Artık deneyimsiz hackerlar bile karmaşık algoritmalar yardımıyla saldırıların hızını, kapsamını ve karmaşıklığını birkaç kat artırma imkanına sahip. Bu durum, siber güvenlik meselesini basit bir teknik görevden, ulusal güvenlik ve ekonomik istikrarın temel bir unsuruna dönüştürüyor.

Sistemik Riskler ve Stratejik Yaklaşım

İstihbarat ajansları, siber tehditlerle mücadelenin sadece IT uzmanlarının işi olarak kalmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Günümüzde siber dayanıklılık, tüm toplum ve organizasyonlar ölçeğinde ele alınması gereken sistemik bir mesele olarak kabul edilmektedir. Çünkü AI yardımıyla gerçekleştirilen saldırıların sadece münferit bilgisayarları değil, kritik altyapıları, tedarik zincirlerini ve devlet yönetimi mekanizmalarını hedef alması bekleniyor.

ixbt.com verilerine göre, siber riskler artık piyasadaki güveni ve işletmelerin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen bir faktör olarak değerlendiriliyor. Daha önce yapay zekanın riskleri teorik olarak tartışılırken, artık Five Eyes uzmanları kısa vadeli perspektifteki somut senaryolar ve gerçek tehditlerden bahsetmeye başladılar.

Siyasi Bağlam ve Kısıtlamalar

Bu uyarıların gölgesinde, gelişmiş AI modellerine, özellikle Anthropic şirketinin geliştirmelerine erişim haklarının kısıtlanması konusu da gündeme geliyor. Daha önce, ulusal güvenlik gerekçesiyle yabancı kullanıcıların bazı sistemleri kullanmasının kısıtlanmasına yönelik kararlar alındığına dair haberler yayılmıştı. Bu tür önlemler, teknolojik yarışta güvenliği sağlamanın bir yolu olarak görülüyor.

Özbekistan gibi hızla dijitalleşen ülkeler için de bu uyarılar büyük önem taşıyor. Devlet hizmetlerinin ve finans sisteminin AI modelleriyle gerçekleştirilen siber saldırılara karşı dayanıklılığını artırmak, personel yetiştirmek ve savunma sistemlerini modernize etmek stratejik bir görev olmaya devam ediyor. Uzmanlar, yapay zekanın getirdiği faydaların yanı sıra, onun silahlandırılmış formuna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.