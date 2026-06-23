Nörocerrahi Olmadan Tedavi: Bilim İnsanları Beynin Derin Katmanlarını Stimüle Etmenin Yolunu Buldu

Modern tıpta Parkinson hastalığı, depresyon ve obsesif-kompulsif bozuklukların tedavisinde beynin elektrik impulsları ile stimülasyonu yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bugüne kadar beynin derin katmanlarına müdahale etmek için karmaşık cerrahi operasyonlar ve elektrot implantasyonu gerekiyordu. İsviçreli bir bilim insanı grubu, bu soruna çözüm olabilecek, ameliyatsız ve invaziv olmayan yeni bir yöntem öneriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Cenevre Üniversitesi, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve Lozan Federal Politeknik Okulu araştırmacıları iş birliğiyle "temporal interference stimulation" (TIS) — geçici interferans stimülasyonu teknolojisini geliştirdiler. Bu metodun özelliği, saç derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla iki yüksek frekanslı elektrik alanı göndermesidir. Nöronlar bu frekanslara doğrudan yanıt vermese de, bunların birbirleriyle çakışması (interferansı) sonucu oluşan düşük frekanslı sinyale tepki verirler.

Yeni teknolojinin çalışma mekanizması

Teorik olarak TIS yöntemi, beynin üst katmanlarına zarar vermeden en derin yapılara noktasal müdahale imkanı tanır. Bilim insanları bu teoriyi pratikte test etmek için fareler üzerinde elektrofizyoloji, nöron aktivitesi görselleştirme ve fonksiyonel MRT yardımıyla deneyler gerçekleştirdiler. Araştırma sonuçları, TIS'in gerçekten hedef bölgeleri aktive edebildiğini gösterdi.

Ancak deneyler sırasında beklenmedik bir sorun ortaya çıktı: elektrik impulsları sadece gerekli noktayı değil, çevresindeki diğer bölgeleri de stimüle etti. Bu durum, yöntemin hassasiyetinin artırılması gerektiğini gösterdi. Araştırmacı Valerio Zerbi, fonksiyonel MRT yardımıyla tüm aktive olan bölgelerin görülmesinin ve yan etkilerin nicel olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğunu, bunun da metodun geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gelecekteki perspektifler ve klinik uygulama

Selektiviteyi (seçiciliği) artırmak için mühendisler üçüncü bir elektrot konfigürasyonu eklediler. Bu ek elektrot, hedef bölge dışındaki fazla elektrik interferanslarını sönümlemeye hizmet eder. Böyle bir yaklaşımın stimülasyonu daha hassas ve daha güvenli hale getirmesi bekleniyor.

Yazarlar, yeni yaklaşımın şu an için nörocerrahi müdahale gerektiren derin beyin stimülasyonunun (DBS) yerini tamamen alamayacağını belirtiyor. Ancak gelecekte depresyon ve diğer nörolojik hastalıkların tedavisinde invaziv olmayan bir alternatif veya tamamlayıcı araç haline gelebilir. Mevcut temel görev, istenmeyen aktivasyon bölgelerini tamamen kontrol altına almaktır.

Araştırma sonuçları, noktasal ve ameliyatsız nörostimülasyon alanında büyük bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Eğer bu teknoloji klinik deneylerden başarıyla geçerse, ağır nörolojik hastalıkların cerrahi olmadan tedavisinde yeni bir dönem başlayabilir.