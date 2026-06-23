Nörocerrahi Olmadan Tedavi: Bilim İnsanları Beynin Derin Katmanlarını Stimüle Etmenin Yolunu Buldu

·20·Teknoloji
Nörocerrahi Olmadan Tedavi: Bilim İnsanları Beynin Derin Katmanlarını Stimüle Etmenin Yolunu Buldu

Modern tıpta Parkinson hastalığı, depresyon ve obsesif-kompulsif bozuklukların tedavisinde beynin elektrik impulsları ile stimülasyonu yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bugüne kadar beynin derin katmanlarına müdahale etmek için karmaşık cerrahi operasyonlar ve elektrot implantasyonu gerekiyordu. İsviçreli bir bilim insanı grubu, bu soruna çözüm olabilecek, ameliyatsız ve invaziv olmayan yeni bir yöntem öneriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Cenevre Üniversitesi, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve Lozan Federal Politeknik Okulu araştırmacıları iş birliğiyle "temporal interference stimulation" (TIS) — geçici interferans stimülasyonu teknolojisini geliştirdiler. Bu metodun özelliği, saç derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla iki yüksek frekanslı elektrik alanı göndermesidir. Nöronlar bu frekanslara doğrudan yanıt vermese de, bunların birbirleriyle çakışması (interferansı) sonucu oluşan düşük frekanslı sinyale tepki verirler.

Yeni teknolojinin çalışma mekanizması

Teorik olarak TIS yöntemi, beynin üst katmanlarına zarar vermeden en derin yapılara noktasal müdahale imkanı tanır. Bilim insanları bu teoriyi pratikte test etmek için fareler üzerinde elektrofizyoloji, nöron aktivitesi görselleştirme ve fonksiyonel MRT yardımıyla deneyler gerçekleştirdiler. Araştırma sonuçları, TIS'in gerçekten hedef bölgeleri aktive edebildiğini gösterdi.

Ancak deneyler sırasında beklenmedik bir sorun ortaya çıktı: elektrik impulsları sadece gerekli noktayı değil, çevresindeki diğer bölgeleri de stimüle etti. Bu durum, yöntemin hassasiyetinin artırılması gerektiğini gösterdi. Araştırmacı Valerio Zerbi, fonksiyonel MRT yardımıyla tüm aktive olan bölgelerin görülmesinin ve yan etkilerin nicel olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğunu, bunun da metodun geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gelecekteki perspektifler ve klinik uygulama

Selektiviteyi (seçiciliği) artırmak için mühendisler üçüncü bir elektrot konfigürasyonu eklediler. Bu ek elektrot, hedef bölge dışındaki fazla elektrik interferanslarını sönümlemeye hizmet eder. Böyle bir yaklaşımın stimülasyonu daha hassas ve daha güvenli hale getirmesi bekleniyor.

Yazarlar, yeni yaklaşımın şu an için nörocerrahi müdahale gerektiren derin beyin stimülasyonunun (DBS) yerini tamamen alamayacağını belirtiyor. Ancak gelecekte depresyon ve diğer nörolojik hastalıkların tedavisinde invaziv olmayan bir alternatif veya tamamlayıcı araç haline gelebilir. Mevcut temel görev, istenmeyen aktivasyon bölgelerini tamamen kontrol altına almaktır.

Araştırma sonuçları, noktasal ve ameliyatsız nörostimülasyon alanında büyük bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Eğer bu teknoloji klinik deneylerden başarıyla geçerse, ağır nörolojik hastalıkların cerrahi olmadan tedavisinde yeni bir dönem başlayabilir.

TıpTeknolojiNörobiyolojiAraştırmaİsviçre
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Baidu Robotaksi Yarışında Waymo'yu Geride Bırakarak Liderliğe YükseldiBaidu Robotaksi Yarışında Waymo'yu Geride Bırakarak Liderliğe YükseldiBugün, 03:26Five Eyes Uyarıyor: Yapay Zeka Devlet ve İş Dünyasını Felç EdebilirFive Eyes Uyarıyor: Yapay Zeka Devlet ve İş Dünyasını Felç EdebilirBugün, 02:28Microsoft ve Chevron ABD'de Dev Bir Gaz Elektrik Santrali KuruyorMicrosoft ve Chevron ABD'de Dev Bir Gaz Elektrik Santrali KuruyorBugün, 01:57Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: “Loop” Teknolojisi Programlamayı Nasıl Değiştirecek?Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem: “Loop” Teknolojisi Programlamayı Nasıl Değiştirecek?Bugün, 01:54Google DeepMind ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka İş Birliğine BaşladıGoogle DeepMind ve A24 Film Stüdyosu Yapay Zeka İş Birliğine BaşladıBugün, 01:52Nöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya GeçiyorNöroteknoloji Devrimi: Beyin İmplantları Laboratuvardan Uygulamaya GeçiyorBugün, 01:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı