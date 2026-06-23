Samsung Galaxy S24 kullanıcıları için Android 16 tabanlı One UI 8.5 dağıtılmaya başlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi cihazları için yazılım güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Avrupa'daki Galaxy S24 akıllı telefon sahipleri, Android 16 işletim sistemi tabanlı yeni One UI 8.5 arayüzünü almaya başladılar. Bu güncelleme sadece sistem kararlılığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik meselelerine de ciddi önem veriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Tarun Vats tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni yazılım S928BXXS6DZF2, S928BOXM6DZF2 ve S928BXXS6DZF1 numaraları altında dağıtılıyor. Dikkat çekici nokta, ağlarda yayılan ekran görüntülerinin bu güncellemenin tam olarak Android 16 platformuna dayandığını doğrulamasıdır. Bu durum, Samsung'un Google tarafından sunulan yeni özellikleri kullanıcılarına hızla ulaştırma stratejisini göstermektedir.

Güncelleme paketinin boyutu yaklaşık 484 MB'dır. Bu paket, 5 Haziran 2026 tarihli güvenlik yamalarını da içermektedir. Bu tür güvenlik önlemleri, kullanıcıların kişisel verilerini korumak ve sistemdeki zayıf noktaları gidermek açısından büyük önem taşımaktadır. Özbekistan'daki Samsung kullanıcıları için de bu güncellemenin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunulması bekleniyor.

Küresel dağıtım aşamaları

Söz konusu yazılım, bir hafta önce şirketin ana vatanı Güney Kore'de başarıyla test edilip genel dağıtıma sunulmuştu. Şimdi sıra Avrupa pazarına geldi. Uzmanlara göre, One UI 8.5 arayüzünün küresel ölçekte yayılması, Samsung'un yazılım desteği konusundaki liderliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Ayrıca haberde, geçen yılın Galaxy S23 serisi için de güncelleme süreçlerinin başlamak üzere olduğu belirtiliyor. Bu haftadan itibaren Güney Kore'deki Galaxy S23 sahipleri de One UI 8.5 versiyonunu indirme imkanına sahip olacaklar. Bu, Samsung'un eski amiral gemilerini de ihmal etmediğinin bir göstergesidir.

İçeriden bilgi alan Tarun Vats, daha önce de Samsung ürünleri hakkında doğru bilgiler paylaşmıştı. Özellikle One UI 8.0 beta versiyonunun çıkış tarihini ve Galaxy S24 ile Galaxy S25 modellerinin tanıtım zamanlarını doğru tahmin etmişti. Onun sıradaki bilgileri de Samsung ekosistemi kullanıcıları için beklenen bir haber oldu.

Şu anda Galaxy S24 sahipleri, cihazlarının ayarlar bölümüne girerek "Yazılım güncellemesi" menüsü üzerinden yeni versiyonu kontrol edebilirler. Güncellemeyi indirirken Wi-Fi ağı kullanılması ve akıllı telefonun şarjının yeterli olduğundan emin olunması tavsiye edilir.