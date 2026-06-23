Rusya Uzay Altyapısını Genişletiyor: Sahalin'de Yeni Bir Ölçüm İstasyonu İnşa Ediliyor

·1·Teknoloji
Rusya Uzay Altyapısını Genişletiyor: Sahalin'de Yeni Bir Ölçüm İstasyonu İnşa Ediliyor

Rusya'nın uzak doğu bölgesinde stratejik öneme sahip olan «Sahalin» güzergah ölçüm istasyonunun (TOP) inşaatı son aşamaya geldi. Bu tesisin, «Vostochniy» uzay üssünden fırlatılan roket ve uyduların yönetimi ile onlardan gelen verilerin işlenmesinde temel halkalardan biri olması bekleniyor. Bunu Ixbt.com bildirdi.

«Roskosmos» devlet kurumunun verilerine göre, projenin genel hazırlık düzeyi şu anda yüzde 75 seviyesindedir. Bu istasyonun devreye alınması, Rusya uzay programı kapsamındaki uçuşların daha güvenli ve hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacaktır. Özellikle yeni nesil «Angara» roketleri ve çeşitli amaçlı uydularla iletişim kurulmasında bu merkez kritik bir rol oynayacaktır.

Teknik Kapasite ve İnşaat Süreci

Şu anda tesisteki çalışma hızı önemli ölçüde artırılmıştır. Plana göre, istasyona toplam 9 adet anten kompleksi kurulacak olup, bunlardan 4'ü halihazırda tamamen monte edilmiştir. Bu cihazlar, uzay araçlarından telemetri verilerini almak ve onlara komutlar iletmek için hizmet etmektedir.

Altyapı sadece teknik yapılarla sınırlı değildir. Bölgede kontrol modülü, uzmanlar için konaklama tesisi ve idari binaların inşaatı da hızla devam etmektedir. Bu durum, tesisin otonom olarak faaliyet göstermesi ve personelin kalıcı olarak yaşaması için gerekli koşulları oluşturmaktadır.

Bölgesel Önem ve Perspektifler

«Sahalin» ölçüm istasyonunun inşası sadece uzay sektörü için değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için de büyük önem taşımaktadır. Proje tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, Sahalin bölgesinde 100'e yakın yeni yüksek teknoloji iş imkanı yaratılacaktır. Bu da bölgeye nitelikli mühendis ve uzmanların çekilmesine hizmet edecektir.

Tesisin 2026 yılı sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor. Uzmanlara göre, bu tür istasyonların sayısının artması «Vostochniy» uzay üssünün kapasitesini genişletecek ve uluslararası uzay hizmetleri pazarındaki rekabet gücünü artıracaktır. Ayrıca, uydu gruplarının yönetimindeki güvenilirlik düzeyi yeni bir aşamaya taşınacaktır.

RoskosmosSahalinUzayTeknolojiAngara
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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