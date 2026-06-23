Vivo X Fold6 Tanıtımı Yaklaşıyor: 200 Megapiksellik Kamera ve Rekor Fiyatlar

·28·Teknoloji
Vivo X Fold6 Tanıtımı Yaklaşıyor: 200 Megapiksellik Kamera ve Rekor Fiyatlar

Çinli Vivo şirketi, bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu olan Vivo X Fold6 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 26 Haziran'da resmi olarak duyurulması beklenen cihaz, teknik özellikleri ve fiyatıyla sektör uzmanlarını şaşırtıyor. Yeni nesil akıllı telefon sadece gelişmiş teknolojileri değil, aynı zamanda belirgin bir fiyat artışını da beraberinde getiriyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Vivo X Fold6 Çin'deki büyük satış platformlarında ön sipariş için göründü ve böylece cihazın tüm konfigürasyonlarının fiyatları belli oldu. Akıllı telefon dört farklı versiyonda sunulacak: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ve en yüksek 16 GB + 1 TB bellek kapasitesine sahip versiyonlar. Fiyatlar ise sırasıyla 1475 dolardan başlayıp 1850 dolara kadar çıkıyor.

Belirtmek gerekir ki, yeni model önceki Vivo X Fold 5 versiyonuna göre önemli ölçüde pahalılaştı. Önceki nesil 6999 ile 9499 yuan arasında satılırken, yeni modelin fiyatının bazı konfigürasyonlarda yüzde 40'a kadar arttığı görülüyor. Bu artış, cihaza entegre edilen yüksek teknolojili bileşenler ve yenilikçi çözümlerle açıklanıyor.

Teknik Özellikler: Samsung Ekran ve Güçlü Batarya

Vivo X Fold6 modelinin temel avantajı iç ekranıdır. Samsung tarafından üretilen 8,02 inçlik dev katlanabilir ekran 5000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu, günümüzde piyasadaki en yüksek değerlerden biri olup, güneş ışığı altında bile görüntünün netliğini garanti ediyor. Cihazın gücünden ise 7000 mAh kapasiteli bir batarya sorumlu ve bu batarya kablosuz şarj sistemini de destekliyor.

Akıllı telefonun performansı için Dimensity 9500 Super Edition işlemcisi seçilmiş. Yazılım olarak ise çoklu görev moduna özelleşmiş OriginOS 6 Fold arayüzü yüklü. Kullanıcılar aynı anda tek bir ekranda beş uygulamaya kadar açıp çalıştırabilecekler.

Kamera ve Optik İnovasyonlar

Kamera yetenekleri konusunda Vivo X Fold6 gerçek bir amiral gemisi seviyesine yükselmiş. Cihazın ana kamerası, detaylı fotoğraflar çekmeye olanak tanıyan 200 megapiksellik bir sensörle donatılmış. Ayrıca modelin bünyesine şu modüller eklenmiş:

  • Sony LYT-602 sensörlü periskop kamera;
  • 50 megapiksellik ultra geniş açılı modül;
  • Harici telekonvertör destekleme sistemi.
Bu optik sistem, akıllı telefonu mobil fotoğrafçılık tutkunları için en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor. Özellikle Sony sensörü ve telekonvertör ile çalışma imkanı, uzak mesafedeki nesnelerin kaliteli bir şekilde kaydedilmesinde yardımcı oluyor. Marka ürünlerinin popülerliği göz önüne alındığında, yeni amiral gemisinin Samsung Galaxy Z Fold serisine ciddi bir rakip olması bekleniyor.

VivoAkıllı TelefonTeknolojiSamsungGadgetlar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beyzbol Severler İçin Yenilik: Ribbie Maçları 8-Bit Retro Formata TaşıyorBeyzbol Severler İçin Yenilik: Ribbie Maçları 8-Bit Retro Formata TaşıyorBugün, 18:52Yapay Zeka ve Video: Fika Jobs İşe Alım Sürecinde Devrim YaratıyorYapay Zeka ve Video: Fika Jobs İşe Alım Sürecinde Devrim YaratıyorBugün, 18:22Rusya'nın Bulat Şirketi Yeni Nesil Baz İstasyonlarını TanıttıRusya'nın Bulat Şirketi Yeni Nesil Baz İstasyonlarını TanıttıBugün, 17:56Huawei akıllı kapı kilitleri için büyük güncelleme: HarmonyOS 6.1 tanıtıldıHuawei akıllı kapı kilitleri için büyük güncelleme: HarmonyOS 6.1 tanıtıldıBugün, 17:20SpaceX, Uzaydan Yük Döndüren Yeni Starfall Kapsülünü Başarıyla FırlattıSpaceX, Uzaydan Yük Döndüren Yeni Starfall Kapsülünü Başarıyla FırlattıBugün, 16:53Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Bataryalar -40 Dereceye Kadar Dayanıklılık GösterdiBatarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Bataryalar -40 Dereceye Kadar Dayanıklılık GösterdiBugün, 16:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı