Vivo X Fold6 Tanıtımı Yaklaşıyor: 200 Megapiksellik Kamera ve Rekor Fiyatlar

Çinli Vivo şirketi, bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu olan Vivo X Fold6 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 26 Haziran'da resmi olarak duyurulması beklenen cihaz, teknik özellikleri ve fiyatıyla sektör uzmanlarını şaşırtıyor. Yeni nesil akıllı telefon sadece gelişmiş teknolojileri değil, aynı zamanda belirgin bir fiyat artışını da beraberinde getiriyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Vivo X Fold6 Çin'deki büyük satış platformlarında ön sipariş için göründü ve böylece cihazın tüm konfigürasyonlarının fiyatları belli oldu. Akıllı telefon dört farklı versiyonda sunulacak: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ve en yüksek 16 GB + 1 TB bellek kapasitesine sahip versiyonlar. Fiyatlar ise sırasıyla 1475 dolardan başlayıp 1850 dolara kadar çıkıyor.

Belirtmek gerekir ki, yeni model önceki Vivo X Fold 5 versiyonuna göre önemli ölçüde pahalılaştı. Önceki nesil 6999 ile 9499 yuan arasında satılırken, yeni modelin fiyatının bazı konfigürasyonlarda yüzde 40'a kadar arttığı görülüyor. Bu artış, cihaza entegre edilen yüksek teknolojili bileşenler ve yenilikçi çözümlerle açıklanıyor.

Teknik Özellikler: Samsung Ekran ve Güçlü Batarya

Vivo X Fold6 modelinin temel avantajı iç ekranıdır. Samsung tarafından üretilen 8,02 inçlik dev katlanabilir ekran 5000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu, günümüzde piyasadaki en yüksek değerlerden biri olup, güneş ışığı altında bile görüntünün netliğini garanti ediyor. Cihazın gücünden ise 7000 mAh kapasiteli bir batarya sorumlu ve bu batarya kablosuz şarj sistemini de destekliyor.

Akıllı telefonun performansı için Dimensity 9500 Super Edition işlemcisi seçilmiş. Yazılım olarak ise çoklu görev moduna özelleşmiş OriginOS 6 Fold arayüzü yüklü. Kullanıcılar aynı anda tek bir ekranda beş uygulamaya kadar açıp çalıştırabilecekler.

Kamera ve Optik İnovasyonlar

Kamera yetenekleri konusunda Vivo X Fold6 gerçek bir amiral gemisi seviyesine yükselmiş. Cihazın ana kamerası, detaylı fotoğraflar çekmeye olanak tanıyan 200 megapiksellik bir sensörle donatılmış. Ayrıca modelin bünyesine şu modüller eklenmiş:

Sony LYT-602 sensörlü periskop kamera;

50 megapiksellik ultra geniş açılı modül;

Harici telekonvertör destekleme sistemi.

Bu optik sistem, akıllı telefonu mobil fotoğrafçılık tutkunları için en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor. Özellikle Sony sensörü ve telekonvertör ile çalışma imkanı, uzak mesafedeki nesnelerin kaliteli bir şekilde kaydedilmesinde yardımcı oluyor. Marka ürünlerinin popülerliği göz önüne alındığında, yeni amiral gemisinin Samsung Galaxy Z Fold serisine ciddi bir rakip olması bekleniyor.