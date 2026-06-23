Hong Kong'da 2G Ağları Dönemi Resmen Sona Erdi

Hong Kong'da mobil iletişim teknolojilerinin gelişiminde yeni bir dönem başladı: bölgede ikinci nesil (2G) ağlarının faaliyetleri tamamen durduruldu. Bunu, China Mobile Hong Kong operatörü, Hong Kong İletişim İdaresi'nin onayıyla duyurdu. Bu kararla, bölgede on yıllar boyunca hizmet veren eski teknoloji tarih sayfalarına karıştı. Ixbt.com haberi veriyor.

Süreç birkaç yıl boyunca kademeli olarak gerçekleştirildi. İlk olarak, 30 Eylül 2021'de Hutchison Telephone şirketi 2G ağından vazgeçmişti. Ardından SmarTone 14 Ekim 2022'de ve HKT operatörü 8 Kasım 2024'te bu hizmeti durdurdu. Son iki yıl boyunca China Mobile Hong Kong, bölgedeki tek 2G sağlayıcısı olarak kalmıştı.

ixbt.com'un bilgisine göre, China Mobile Hong Kong'un bu adımıyla Hong Kong'da 2G iletişimi tamamen ortadan kalktı. Belirtmek gerekir ki, Çin'in üç büyük operatörü de Hong Kong'da faaliyet göstermektedir, ancak yalnızca China Mobile Hong Kong kendi baz istasyonlarına sahiptir. China Unicom ve China Telecom ise sanal operatörler (MVNO) olarak yerel ağları kiralayarak çalışmaktadır.

3G Ağları da Sırada

Eski teknolojilerden vazgeçiş sadece 2G ile sınırlı kalmıyor. China Mobile Hong Kong, 3G hizmetlerini kapatma konusunda da herkesten daha hızlı hareket ederek bu süreci 30 Haziran 2025'e kadar tamamlamayı planlıyor. Ağ kiracıları olan China Unicom ve China Telecom da buna paralel olarak 3G hizmetlerini durduracak.

Şu anda Hutchison, SmarTone ve HKT gibi büyük şirketler de 3G spektrumunu daraltıyor. Şehrin merkezi ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde üçüncü nesil iletişim neredeyse mevcut değil. Sadece uzak bölgelerde ve bazı adalarda birkaç baz istasyonu geçici olarak çalışmaya devam ediyor, ancak onların da faaliyetlerinin yakında durdurulması bekleniyor.

Bu değişiklikler, modern 4G ve 5G teknolojileri için frekansların boşaltılmasına ve ağ verimliliğinin artırılmasına hizmet ediyor. Hong Kong gibi bir teknoloji merkezi için bu doğal bir süreçtir; kullanıcıların büyük bir kısmı zaten yüksek hızlı internet ve kaliteli sesli iletişim hizmetlerine geçiş yapmış durumda. Eski cihazları kullanan az sayıdaki abone artık cihazlarını güncellemek zorunda kalacak.