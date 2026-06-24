Superhuman, AI metinlerini tespit etme konusunda uzmanlaşmış GPTZero girişimini satın aldı

E-posta servisleri ve metin düzenleme alanında lider olan Superhuman şirketi, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tespit etme konusunda dünyanın en popüler servisi olan GPTZero girişimini bünyesine kattığını duyurdu. Bu anlaşma, dijital dünyada insan emeği ile sinir ağı ürünlerini ayırt etme konusundaki rekabetin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

GPTZero projesinin geçmişi kendine has özellikleriyle öne çıkıyor. Girişim, üç yıl önce Princeton Üniversitesi mezunu Edward Tian tarafından kurulmuştu. Başlangıçta basit bir bitirme tezi olarak başlayan bu proje, kısa sürede küresel ölçekte büyük bir platforma dönüştü. Business Insider'a verilen bilgilere göre, GPTZero günümüzde 19 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip.

Finansal göstergeler açısından da girişim önemli başarılara imza attı. Şirketin yıllık tekrarlanan geliri (ARR) 30 milyon dolar seviyesinde. Edward Tian ve kurucu ortağı Alex Cui, faaliyetleri süresince Uncork Capital ve Footwork gibi büyük risk sermayesi fonlarından toplam 13,5 milyon dolar yatırım topladılar. 2024 yılı itibarıyla projenin tamamen kâra geçmeye başladığı bildirildi.

Rekabet ve stratejik hedefler

İlginç olan şu ki, Superhuman (geçen yıl Grammarly tarafından satın alınan ve bu isim altında yeniden markalanan platform) bünyesinde halihazırda bir yapay zeka tespit aracı bulunuyordu. Ancak şirket yönetimi, GPTZero gibi güçlü bir rakibi satın alarak yeteneklerini daha da genişletmeye karar verdi. Şirket temsilcileri bu satın alımı "iki AI detektörü birinden daha iyidir" prensibiyle açıklıyor.

GPTZero temel olarak metinlerdeki "yapay zeka çöplüğünü" (AI slop) tespit etmeye ve insan yazarlığını korumaya odaklanıyor. Grammarly aracı ise daha çok öğrencilerin metinlerini düzenlemelerine ve metinlerin yapay zeka tarafından yazılmış gibi görünmesini azaltmalarına yardımcı oluyor. Artık bu iki yaklaşım tek bir ekosistemde birleşecek.

Özbekistanlı kullanıcılar ve eğitim sektörü temsilcileri için de bu haber güncel bir öneme sahip. Günümüzde ChatGPT ve diğer sinir ağları yardımıyla yazılan akademik çalışmaların ve makalelerin arttığı bir dönemde, GPTZero gibi araçların daha da gelişmesi, içeriğin orijinalliğini kontrol etmede önemli bir araç haline gelecektir. Anlaşmanın nihai bedeli henüz açıklanmasa da, bu işlem teknoloji pazarındaki yılın en önemli satın alımlarından biri olarak değerlendiriliyor.