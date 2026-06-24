Hindistan Hükümeti Telegram Platformasını Sıkı Denetime Aldı

·21·Teknoloji
Hindistan Hükümeti Telegram Platformasını Sıkı Denetime Aldı

Hindistan hükümeti, Telegram mesajlaşma uygulamasında çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin yayılması ve büyük ölçekli finansal dolandırıcılıkların gerçekleştirilmesi konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Ülkenin İçişleri Bakanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, devlet organları şu anda platformdaki şüpheli grupları "aktif izleme" altına almış durumda. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

Reuters ajansının incelediği 35 sayfalık resmi belgede, Telegram platformunun gizlilik özelliklerinin siber suçlular için uygun bir ortam yarattığı vurgulanıyor. Özellikle, kullanıcıların telefon numaralarını göstermeden iletişim kurabilme imkanının kimlik tespit sürecini zorlaştırdığı belirtiliyor. Bu noktada, Hindistan'da 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp ile karşılaştırıldığında, Telegram'ın güvenlik açısından daha zayıf olduğu tespit edilmiş.

Yasak ve Hukuki Baskı

Söz konusu rapor, ülkedeki tıp fakültelerine giriş sınavı sorularının sızdırılması nedeniyle başlatılan yargı süreci kapsamında sunuldu. Bu olayın ardından uygulama bir hafta süreyle engellenmişti. Şu an yasak kaldırılmış ve uygulama Google Play mağazasında yeniden görünür hale gelmiş olsa da, hükümetin mesajlaşma uygulamasına yönelik şüpheleri devam ediyor.

Telegram yönetimi, kanallarında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için yeterli önlem almamakla da suçlanıyor. Şirket temsilcileri bu suçlamaları reddetse de, Hindistan hükümeti siber suçluların kapalı gruplar ve kanallar aracılığıyla yasa dışı faaliyetlerini sürdürdüğünü kesin bir dille vurguluyor.

Güvenlik Önlemleri ve Gelecekteki Değişiklikler

Hükümet raporuna göre, Telegram platformunun anonimlik düzeyi suçlulara cezasızlık hissi veriyor. Bu nedenle, kolluk kuvvetleri uygulama içindeki şüpheli toplulukların izleme sistemini güçlendirdi. Bu önlemler sadece cinsel içerikli içerikleri değil, aynı zamanda geniş kapsamlı finansal şemaları ve dolandırıcılıkları önlemeyi amaçlıyor.

Şu ana kadar Telegram ve Hindistan İçişleri Bakanlığı bu rapor hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak uzmanlara göre, Hindistan gibi büyük bir pazarda bu tür suçlamaların yöneltilmesi, platform için ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Uygulamadaki bazı özelliklerin, eski mesajları düzenleme imkanı da dahil olmak üzere, ancak 30 Haziran'dan sonra tamamen geri yüklenmesi bekleniyor.

Özbekistan kullanıcıları için de Telegram'ın en popüler iletişim aracı olduğu göz önüne alındığında, küresel ölçekteki bu tür incelemelerin platformun gelecekteki güvenlik politikalarını etkilemesi kaçınılmazdır. Hindistan'daki durum, mesajlaşma uygulamasının dünya çapında devlet organlarıyla iş birliği düzeyini belirleyecek önemli bir emsal teşkil edebilir.

TelegramHindistanSiber SuçGizlilikGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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