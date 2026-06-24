Xiaomi Akıllı Telefonlar İçin Yeni Hizmet: Eski Batarya Kapasiteleri Artırılacak

·59·Teknoloji
Xiaomi Akıllı Telefonlar İçin Yeni Hizmet: Eski Batarya Kapasiteleri Artırılacak

Xiaomi Corporation, kullanıcıları için beklenmedik ve faydalı bir girişimi genişleteceğini duyurdu. Şirket, daha önce üretilmiş akıllı telefonlardaki eski aküleri sadece yenisiyle değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda kapasitelerini artırma programını hayata geçiriyor. Bu adım, kullanıcıların yeni bir cihaz satın almadan mevcut akıllı telefonlarının otonomi süresini önemli ölçüde iyileştirmelerine olanak tanıyacak. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu program 2026 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren markanın son amiral gemileri olan Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modelleri için de geçerli olacak. Bu hizmetin özelliği, servis merkezlerinde cihaza fabrikada takılan standart bataryadan daha yüksek enerji kapasitesine sahip modern akülerin takılacak olmasıdır.

Akıllı telefonların hizmet ömrü uzuyor

Şu anda bu hizmet, Çin pazarında Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar için başarıyla test ediliyor. Şirket uzmanları, çoğu durumda kullanıcıların akıllı telefonun performansı veya kamera kalitesi düştüğü için değil, tam olarak batarya degradasyonu (şarj tutmama) nedeniyle yeni bir modele geçmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Yeni program ise bu sorunu etkili bir şekilde çözüyor. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro için yeni bataryaların ne kadar kapasiteye sahip olacağı henüz açıklanmasa da, bu teknolojinin cihazın teknik eskime sürecini yavaşlatacağı kesin. Bu da aynı zamanda ekolojik açıdan faydalı olarak elektronik atık miktarının azaltılmasına hizmet edecek.

Ayrıca Xiaomi, her ay özel servis kampanyaları düzenlemeye devam etmeyi planlıyor. Bu kampanyalar kapsamında, belirli model sahipleri akıllı telefon bataryalarını ayrıcalıklı ve indirimli fiyatlarla güncelleyebilecekler. Bu tür bir yaklaşım, markaya olan sadakati artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Küresel pazardaki beklentiler

Şu an için bu program sadece Çin bölgesinde geçerli. Şirket, hizmeti Xiaomi ürünlerinin çok popüler olduğu Özbekistan gibi diğer ülkelerde ne zaman uygulamaya koyacağı konusunda resmi bir bilgi vermedi. Ancak teknoloji uzmanları, deneyim başarılı olursa bu uygulamanın küresel ölçekte de hayata geçirilmesini bekliyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de böyle bir hizmetin başlatılması oldukça güncel bir konudur. Çünkü ülkemizde Xiaomi marka akıllı telefonlar, fiyat ve kalite dengesiyle ön sıralarda yer almaktadır. Bataryayı resmi serviste daha güçlüsüyle değiştirme imkanı doğarsa, bu durum ikinci el piyasasında da cihazların değerini korumasına yardımcı olacaktır.

Özetle Xiaomi, bu adımıyla akıllı telefon endüstrisindeki geleneksel "her yıl yenisini satın al" prensibine karşı çıkıyor. Şirket, müşterilerine kaliteli teknik servis sunarak cihazları daha uzun ve verimli kullanma imkanı sağlıyor.

XiaomiAkıllı TelefonTeknolojiBataryaÇin
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'nın Avtotor Fabrikası Yeni Amberavto A5 Elektrikli Araç Partisini ÜrettiRusya'nın Avtotor Fabrikası Yeni Amberavto A5 Elektrikli Araç Partisini ÜrettiBugün, 19:52Akıllı Telefon Bağımlılığına Radikal Çözüm: Brick Gadget'ı Nasıl Çalışır?Akıllı Telefon Bağımlılığına Radikal Çözüm: Brick Gadget'ı Nasıl Çalışır?Bugün, 19:29Xiaomi, Eti 15 Dakikada Pişiren Akıllı Çok Amaçlı Pişiriciyi TanıttıXiaomi, Eti 15 Dakikada Pişiren Akıllı Çok Amaçlı Pişiriciyi TanıttıBugün, 19:24Elon Musk'ın ortağı Valor Equity Partners 2,5 milyar dolarlık yeni bir fon başlatıyorElon Musk'ın ortağı Valor Equity Partners 2,5 milyar dolarlık yeni bir fon başlatıyorBugün, 18:59T2 Mobil Operatörü Fazla Trafiği İndirimlere Dönüştürme İmkanı SunduT2 Mobil Operatörü Fazla Trafiği İndirimlere Dönüştürme İmkanı SunduBugün, 18:24Jeff Bezos Destekli Slate Auto Uygun Fiyatlı Elektrikli Aracını TanıttıJeff Bezos Destekli Slate Auto Uygun Fiyatlı Elektrikli Aracını TanıttıBugün, 17:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi