Xiaomi Akıllı Telefonlar İçin Yeni Hizmet: Eski Batarya Kapasiteleri Artırılacak

Xiaomi Corporation, kullanıcıları için beklenmedik ve faydalı bir girişimi genişleteceğini duyurdu. Şirket, daha önce üretilmiş akıllı telefonlardaki eski aküleri sadece yenisiyle değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda kapasitelerini artırma programını hayata geçiriyor. Bu adım, kullanıcıların yeni bir cihaz satın almadan mevcut akıllı telefonlarının otonomi süresini önemli ölçüde iyileştirmelerine olanak tanıyacak. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu program 2026 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren markanın son amiral gemileri olan Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modelleri için de geçerli olacak. Bu hizmetin özelliği, servis merkezlerinde cihaza fabrikada takılan standart bataryadan daha yüksek enerji kapasitesine sahip modern akülerin takılacak olmasıdır.

Akıllı telefonların hizmet ömrü uzuyor

Şu anda bu hizmet, Çin pazarında Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar için başarıyla test ediliyor. Şirket uzmanları, çoğu durumda kullanıcıların akıllı telefonun performansı veya kamera kalitesi düştüğü için değil, tam olarak batarya degradasyonu (şarj tutmama) nedeniyle yeni bir modele geçmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Yeni program ise bu sorunu etkili bir şekilde çözüyor. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro için yeni bataryaların ne kadar kapasiteye sahip olacağı henüz açıklanmasa da, bu teknolojinin cihazın teknik eskime sürecini yavaşlatacağı kesin. Bu da aynı zamanda ekolojik açıdan faydalı olarak elektronik atık miktarının azaltılmasına hizmet edecek.

Ayrıca Xiaomi, her ay özel servis kampanyaları düzenlemeye devam etmeyi planlıyor. Bu kampanyalar kapsamında, belirli model sahipleri akıllı telefon bataryalarını ayrıcalıklı ve indirimli fiyatlarla güncelleyebilecekler. Bu tür bir yaklaşım, markaya olan sadakati artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Küresel pazardaki beklentiler

Şu an için bu program sadece Çin bölgesinde geçerli. Şirket, hizmeti Xiaomi ürünlerinin çok popüler olduğu Özbekistan gibi diğer ülkelerde ne zaman uygulamaya koyacağı konusunda resmi bir bilgi vermedi. Ancak teknoloji uzmanları, deneyim başarılı olursa bu uygulamanın küresel ölçekte de hayata geçirilmesini bekliyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de böyle bir hizmetin başlatılması oldukça güncel bir konudur. Çünkü ülkemizde Xiaomi marka akıllı telefonlar, fiyat ve kalite dengesiyle ön sıralarda yer almaktadır. Bataryayı resmi serviste daha güçlüsüyle değiştirme imkanı doğarsa, bu durum ikinci el piyasasında da cihazların değerini korumasına yardımcı olacaktır.

Özetle Xiaomi, bu adımıyla akıllı telefon endüstrisindeki geleneksel "her yıl yenisini satın al" prensibine karşı çıkıyor. Şirket, müşterilerine kaliteli teknik servis sunarak cihazları daha uzun ve verimli kullanma imkanı sağlıyor.