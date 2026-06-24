Akıllı Telefon Bağımlılığına Radikal Çözüm: Brick Gadget'ı Nasıl Çalışır?

·31·Teknoloji
Akıllı Telefon Bağımlılığına Radikal Çözüm: Brick Gadget'ı Nasıl Çalışır?

Modern dünyada akıllı telefon bağımlılığı küresel bir sorun haline geldi. Birçok kişi sosyal medyadaki sonsuz Reels veya TikTok videolarını izleyerek saatlerini harcıyor. Apple ve Google tarafından sunulan yazılımsal kısıtlamalar ise genellikle etkisiz kalıyor, çünkü bunları tek bir tuşla devre dışı bırakmak çok kolay. İşte bu sorunu çözmek için Brick adında küçük ama etkili bir gadget geliştirildi. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Brick, kibrit kutusu boyutunda, gri plastikten yapılmış mıknatıslı bir cihazdır. Temel görevi, akıllı telefondaki uygulamalara erişimi fiziksel düzeyde kısıtlamaktır. TechCrunch'ın verilerine göre, bu gadget NFC teknolojisiyle çalışır ve kullanıcıyı alışkanlıklarını kontrol etmeye zorlar. Yazılımların aksine Brick, insan iradesini fiziksel bir engel ile güçlendirir.

Fiziksel engelin avantajı

Cihazın çalışma prensibi basittir: kullanıcı özel bir uygulama aracılığıyla engellenmesi gereken uygulamaların listesini oluşturur. Kısıtlama aktifleştiğinde, bu uygulamaları açmak için akıllı telefonu fiziksel olarak Brick gadget'ına dokundurmak (tap yapmak) gerekir. Eğer gadget evin başka bir odasında veya daha uzak bir yerdeyse, Instagram veya diğer eğlence uygulamalarını kolayca açamazsınız. Bu da kullanıcıyı yerinden kalkmaya ve bilinçli bir karar vermeye zorlar.

Projenin kurucularından Zach Nasgowitz, Brick'in kişisel bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtiyor. Akıllı telefonların yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini fark ederek, mevcut yazılımsal çözümlerin yetersiz olduğu sonucuna varmışlar. Gerçekten de iPhone'daki Screen Time özelliğini atlatmak saniyeler sürerken, fiziksel bir cihaza bağlılık kendine özgü bir "engel" oluşturur.

Uyku hijyeni ve verimlilik

Birçok kullanıcı, özellikle internet tabanlı sektörlerde çalışanlar, uyku öncesi akıllı telefonla vakit geçirme alışkanlığından şikayetçi. Brick yardımıyla "Uyku" modu ayarlanabilir. Örneğin, gece 22:30'dan itibaren tüm eğlence uygulamaları engellenir ve sadece temel iletişim araçları (mesajlar, aramalar) ile sesli kitaplara izin verilir. Sabah uyandığında ise, telefonu kilidini açmak için yataktan kalkıp gadget'ın bulunduğu yere gitmek gerekmesi, kişiyi amaçsızca "scroll" yapmaktan kurtarır.

Brick yaratıcılarından biri olan TJ Driver'a göre, yazılımsal kısıtlamaları aşmak çok kolaydır ancak fiziksel bir hareket gereksinimi, insan beynindeki otomatik alışkanlığı durdurur. Bu süreç doğrudan bilinçli bir seçime dönüşür: "Şu an gerçekten sosyal medyaya girmem gerekiyor mu yoksa bu sadece alışkanlık mı?".

Şunu belirtmek gerekir ki, gadget acil durumlar için de bir çözüm sunuyor. Kullanıcılara belirli miktarda "acil durum kilidini açma" imkanı tanınır. Bu, örneğin dışarıdayken Google Maps veya Uber gibi hayati önem taşıyan uygulamaları kullanma zorunluluğu doğduğunda işe yarar. Ancak bu imkan sınırlı olduğu için kullanıcı onu tasarruflu kullanmaya çalışır.

Şu anda bu gadget yaklaşık 59 ABD doları civarında fiyatlandırılıyor. Her ne kadar basit bir plastik parçası için pahalı görünse de, sunduğu zaman ve zihinsel huzur birçok kullanıcı için çok daha değerlidir. Özellikle gençler arasında gadget bağımlılığının arttığı dönemlerde, bu tür teknolojik çözümler büyük önem taşıyabilir.

TeknolojiAkıllı TelefonBrickGadgetScreen Time
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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