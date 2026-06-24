General Motors Fabrikalarında Robotlar İşçileri Dışlıyor: UAW Endişeli

ABD'li otomotiv devi General Motors (GM), Detroit'teki amiral gemisi Factory Zero fabrikasında üretimi hızla otomatize etmeye başladı. Şirketin montaj hatlarına 50'ye yakın yeni robotik manipülatör kurduğuna dair haberler, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) tarafından sert tepkiyle karşılandı. Bu süreç, binlerce işçinin işini kaybetmesi gölgesinde gerçekleşiyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Crain's Detroit Business'ın verilerine göre, fabrikada montaj operasyonlarını gerçekleştirmek üzere FANUC şirketinin modern robotları kuruldu. Bu sırada, 1300'den fazla çalışan geçici veya kalıcı işten çıkarmalar nedeniyle işsiz kalıyor. UAW temsilcileri, başlangıçta geçici olduğu açıklanan işten çıkarmaların artık süresiz hale geldiğini ve bunun iş gücü piyasasında ciddi sosyal gerilimlere yol açtığını vurguluyor.

“Karanlık Fabrikalar” Dönemi Yaklaşıyor

Endüstride “dark factories” (karanlık fabrikalar) veya “lights-out manufacturing” olarak adlandırılan kavram giderek yaygınlaşıyor. Bu, süreçlerin tamamen otomatik olduğu, insan katılımının neredeyse hiç gerekmediği ve hatta aydınlatma sistemlerine bile ihtiyaç duyulmayan bir üretim modelidir. Bu teknolojik yaklaşım şu anda Asya ülkelerinde, özellikle Çin'de geniş çapta gelişmektedir.

Bilgilere göre Jetour, Zeekr ve Xiaomi gibi şirketler, yüzlerce robot yardımıyla minimum insan kaynağıyla çalışan yüksek teknolojili fabrikaları çoktan devreye aldı. Japon FANUC şirketi ise kendi robotlarını üretirken insan müdahalesinin sıfıra indiği sistemleri kullanma konusunda öncü kabul ediliyor.

ABD otomotiv endüstrisinde de bu eğilim sadece GM ile sınırlı değil. Ford Motor Company ve Stellantis NV de maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla montaj hatlarının robotlaşmasını hızlandırıyor. Ayrıca Hyundai Motor Company, 2028 yılına kadar ABD'deki elektrikli araç fabrikalarında Boston Dynamics tarafından geliştirilen humanoid (insansı) robotları devreye almayı planlıyor.

İlerleme ve Sosyal Koruma Arasındaki Çelişki

Sendikalar teknolojik gelişmeye karşı değil, ancak bu sürecin işçilerin güvenliğini artırmaya ve çalışma haftasını kısaltmaya hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Uygulamada ise robotlaşmanın sadece şirket kârlarını artırma ve iş gücünden tasarruf etme aracına dönüştüğü eleştiriliyor. UAW liderleri, General Motors yönetimini yeni robotlar satın almak yerine, işten çıkarılan çalışanları geri çağırmaya davet ediyor.

Uzmanlar, tam otomasyonun kendine özgü riskler de getirdiği konusunda uyarıyor:

Sistemik arızalara ve siber saldırılara karşı savunmasızlık;

Üretim süreçleri üzerindeki insani kontrolün kaybı;

Kitlesel işsizlik ve sosyal eşitsizliğin artması;

Karmaşık sorunların çözümünde robotların esnek olmaması.

Buna rağmen, küresel elektrikli araç yarışında rekabetçiliği korumak için otomotiv devleri robotlaşmayı tek yol olarak görüyor. GM ve rakipleri için maliyet optimizasyonu stratejik öneme sahip, ancak bu yolda insan faktörü ile teknolojik ilerleme arasındaki dengeyi bulmak en büyük zorluk olmaya devam ediyor.