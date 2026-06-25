Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Tasarımı ve Teknik Özellikleri Belli Oldu

·43·Teknoloji
Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Tasarımı ve Teknik Özellikleri Belli Oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki premium akıllı saat modeli olan Galaxy Watch Ultra 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni cihazın yüksek kaliteli render görüntüleri internete sızdı. Bu sızıntılar sadece saatin dış görünüşünü değil, aynı zamanda bir dizi teknik özelliğini de doğruluyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, yeni cihazın görüntüleri ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass (Evleaks) tarafından paylaşıldı. Dikkat çekici olan nokta, Blass'ın daha önce sızıntı faaliyetlerini bırakacağını açıklamış olması, ancak Samsung'un yeni amiral gemisi hakkındaki bilgilerin onu tekrar sahneye döndürmesi. Renderlara göre Galaxy Watch Ultra 2, kendine özgü köşeleri yuvarlatılmış kare kasa yapısını koruyor, ancak tasarımda Galaxy Watch Classic serisine özgü elementler de göze çarpıyor.

Tasarım Değişiklikleri ve Yeni Tuşlar

Yeni modeldeki en büyük değişikliklerden biri, yuvarlak AMOLED ekran etrafında 1'den 12'ye kadar rakamların bulunduğu dijital bir skalanın ortaya çıkması. Bu durum, birçok kullanıcının özlediği döner bezel (halka) mekanizmasının geri dönebileceğine işaret ediyor. Bu bilgi henüz resmi olarak onaylanmasa da tasarım öğeleri bunu destekliyor.

Ayrıca, saat kasasının sağ tarafında üç adet fiziksel tuş yer alıyor ve bunlardan biri parlak turuncu renkli Quick Button tuşu. Bu tuş, kullanıcının çeşitli fonksiyonları hızlıca başlatmasına olanak tanıyor. Cihazın arka kısmındaki yazılara göre saat; 47 mm kasa boyutu, safir koruma camı, LTE bağlantı modülü, GPS ve 10 ATM seviyesinde su geçirmezlik sistemine sahip olacak.

Teknik Güç ve Tanıtım Tarihi

İlk verilere göre Galaxy Watch Ultra 2, yeni nesil Qualcomm Snapdragon Wear Elite platformunda çalışacak. Bu da cihazın enerji verimliliğini ve hızını önemli ölçüde artıracak. Ayrıca, saatin 800 mAh kapasiteli genişletilmiş bir bataryaya sahip olması bekleniyor, bu da uzun süreli kullanım imkanı sağlayacak.

Samsung'un yeni ürünlerini 22 Temmuz'da Londra'da gerçekleşecek etkinlikte sergilemesi bekleniyor. Bu etkinlikte Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte şu cihazların da tanıtılması planlanıyor:

  • Galaxy Watch 9 serisi akıllı saatler;
  • Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra katlanabilir telefonlar;
  • Galaxy Z Flip 8 akıllı telefon.

Ek olarak, Evan Blass'ın bugüne kadar Sony Xperia 5 II, Galaxy Note20 ve Xiaomi 12 gibi birçok cihaz hakkında resmi tanıtımdan önce doğru bilgiler paylaşmış güvenilir bir kaynak olduğu bilinmektedir. Bu cihazların, resmi satışlar başladıktan kısa bir süre sonra Özbekistan pazarında yer alması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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