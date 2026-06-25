Google Yapay Zeka Alanındaki En Güçlü Uzmanlarını Kaybediyor

Teknoloji devi Google, yapay zeka (AI) yarışında en saygın bilim insanlarını ve araştırmacılarını rakip şirketlere kaptırıyor. Son verilere göre, şirketin en gelişmiş projeleri üzerinde çalışan uzmanlar birbiri ardına OpenAI ve Anthropic gibi girişimlere geçiş yapıyor. Bu durum, arama motoru devinin gelecekteki inovasyon potansiyelini ciddi şekilde etkileyebilir. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bloomberg'in haberine göre, Google'ın Gemini modelinin oluşturulmasında önemli rol oynayan önde gelen araştırmacılar Jonas Adler ve Alexander Pritzel ekipten ayrıldı. Bu isimler, kariyerlerine yapay zeka güvenliği ve gelişimine odaklanan Anthropic şirketinde devam etme kararı aldılar. Bu personel değişiminin sektördeki güç dengelerini değiştirmesi bekleniyor.

Personel İstikrarsızlığı ve Nobel Ödüllü Uzmanlar

Google için en acı kayıplardan biri, efsanevi araştırmacı Noam Shazeer'in ayrılışı oldu. Shazeer, 2000 yılından beri şirkette görev yapıyordu. İlginç olan şu ki, Google kısa süre önce Shazeer'i geri getirmek için onun kurduğu Character.AI girişimini 2,7 milyar dolara satın almıştı. Ancak kısa bir süre sonra Shazeer, ana rakip olan OpenAI ekibine katıldığını duyurdu.

Bir diğer beklenmedik darbe ise Google DeepMind direktörü John Jumper'ın istifası oldu. Jumper, protein yapılarını tahmin eden AlphaFold sistemi üzerindeki çalışmalarıyla 2024 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü. O da kariyerine Anthropic bünyesinde devam edeceğini bildirdi. Bu seviyedeki uzmanların ayrılması, Google içindeki ortam ve stratejik yönelimler konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Rekabetin Yeni Aşaması

Uzmanlara göre, OpenAI ve Anthropic gibi şirketler şu anda halka arz (IPO) hazırlıkları yapıyor. Bu durum, en yetenekli mühendis ve bilim insanlarını çekmek için güçlü bir araç görevi görüyor. Google gibi yerleşik devler yerine, hızla büyüyen girişimlerin hissedarı olmak finansal açıdan daha cazip görünebilir.

Bu süreçler Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel geliştiriciler için de önem taşıyor. Gemini ve ChatGPT arasındaki rekabet, yapay zeka araçlarının Özbekçe dilindeki kalitesini doğrudan etkiliyor. Güçlü kadroların rakiplere geçmesi, Google ürünlerinin gelişim hızını yavaşlatabilirken, OpenAI ve Anthropic'in imkanlarını daha da genişletebilir.

Şu ana kadar Google yönetimi bu ayrılıklarla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak teknoloji dünyasındaki yetenek savaşlarının yeni bir aşamaya geçtiği açık. Şirket, fikri mülkiyetini ve en iyi beyinlerini korumak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalacak.