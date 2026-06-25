Yapay Zeka Patlaması Micron'u Dünya Teknoloji Devleri Arasına Taşıdı

·27·Teknoloji
Yapay Zeka Patlaması Micron'u Dünya Teknoloji Devleri Arasına Taşıdı

Yapay zeka (AI) alanındaki benzeri görülmemiş büyüme, sadece yeni girişimlerin ortaya çıkmasına neden olmakla kalmadı, aynı zamanda küresel yarı iletken pazarında bellek çipi kıtlığına da yol açtı. Hesaplama gücüne aç olan büyük AI modelleri için kritik öneme sahip olan bu bileşenlerin eksikliğinin 2027 yılına kadar sürmesi öngörülüyor. Bu durumda, ABD'nin en büyük bellek çipi üreticisi Micron, pazarın mutlak galibi haline geliyor. Techcrunch.com haberine göre .

Günümüzde teknoloji dünyası "RAMageddon" olarak adlandırılan bir dönemden geçiyor. Talebin hızla artması ve arzın sınırlı olması fiyatların yükselmesine neden oluyor ve bu durum doğrudan sıradan tüketicileri de etkiliyor. Örneğin, Apple CEO'su Tim Cook yakın zamanda şirket ürünlerinin fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak Micron için bu kriz, devasa kâr getiren bir fırsata dönüştü.

Finansal Göstergelerde Sıçrama

Micron'un finansal sonuçları analistlerin beklediğinden çok daha iyi geldi. 2024 başında şirketin hisseleri yaklaşık 83 dolar civarında işlem görürken, son verilere göre değerleri 1048 doları aştı. Şirketin piyasa değeri ise şaşırtıcı bir şekilde büyüyerek 1,2 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam Micron'u dünyanın en değerli şirketleri arasına soktu.

Üçüncü çeyrek sonları itibarıyla açıklanan rapora göre, şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre dört kat artarak 41,45 milyar dolara ulaştı. En şaşırtıcı olanı ise net kâr oranı: Geçen yıl 1,88 milyar dolar kâr eden şirket, bu yıl bu rakamı 28,2 milyar dolara çıkardı. Bu büyüme hızları yatırımcı güvenini daha da pekiştirerek hisse fiyatlarını %13 daha yukarı taşıdı.

Stratejik Ortaklıklar ve Gelecek Planları

Idaho eyaletinde yerleşik olan bu dev, sadece üretimle değil, aynı zamanda stratejik yatırımlarla da ilgileniyor. Micron bu hafta, bellek ve veri depolama çipleri tedariki konusunda Anthropic yapay zeka laboratuvarı ile büyük bir sözleşme imzaladı. Ayrıca şirket, Anthropic'in H serisi finansman turuna yatırımcı olarak katıldığını duyurdu.

Şirket yönetimi geleceğe iyimser bakıyor. Dördüncü çeyrek için öngörülen gelirin 49 ile 51 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bu, yapay zeka altyapısına olan ihtiyacın azalmayacağı ve bellek çipi üreticilerinin önümüzdeki yıllarda küresel ekonominin temel itici güçlerinden biri olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Özbek tüketiciler için de bu haberler önemli, çünkü Micron çipleri günlük hayatta kullandığımız akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların ve sunucu cihazlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Küresel pazardaki fiyat artışları, önümüzdeki aylarda ülkemizdeki teknoloji mağazalarında da cihaz fiyatlarının biraz yükselmesine neden olabilir.

MicronYapay ZekaYarı İletkenlerTeknolojiApple
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google Yapay Zeka Alanındaki En Güçlü Uzmanlarını KaybediyorGoogle Yapay Zeka Alanındaki En Güçlü Uzmanlarını KaybediyorBugün, 02:59Yapay Zeka Mühendisleri İşsiz mi Bırakacak: Yeni Araştırma Beklenmedik Sonuçlar GösterdiYapay Zeka Mühendisleri İşsiz mi Bırakacak: Yeni Araştırma Beklenmedik Sonuçlar GösterdiBugün, 02:54Siber Güvenlikte Yeni Dönem: Passkeys Teknolojisini Uygulamayan Şirketlerin ListesiSiber Güvenlikte Yeni Dönem: Passkeys Teknolojisini Uygulamayan Şirketlerin ListesiBugün, 02:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Tasarımı ve Teknik Özellikleri Belli OlduSamsung Galaxy Watch Ultra 2'nin Tasarımı ve Teknik Özellikleri Belli OlduBugün, 02:28Tata Electronics Sisteminde Büyük Siber Saldırı: Apple ve Tesla Belgeleri Sızmış OlabilirTata Electronics Sisteminde Büyük Siber Saldırı: Apple ve Tesla Belgeleri Sızmış OlabilirBugün, 01:52NASA Perseverance Aracı Mars'ta Karmaşık Organik Bileşiklerin Varlığını DoğruladıNASA Perseverance Aracı Mars'ta Karmaşık Organik Bileşiklerin Varlığını DoğruladıBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı