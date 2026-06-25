Yapay Zeka Patlaması Micron'u Dünya Teknoloji Devleri Arasına Taşıdı

Yapay zeka (AI) alanındaki benzeri görülmemiş büyüme, sadece yeni girişimlerin ortaya çıkmasına neden olmakla kalmadı, aynı zamanda küresel yarı iletken pazarında bellek çipi kıtlığına da yol açtı. Hesaplama gücüne aç olan büyük AI modelleri için kritik öneme sahip olan bu bileşenlerin eksikliğinin 2027 yılına kadar sürmesi öngörülüyor. Bu durumda, ABD'nin en büyük bellek çipi üreticisi Micron, pazarın mutlak galibi haline geliyor. Techcrunch.com haberine göre .

Günümüzde teknoloji dünyası "RAMageddon" olarak adlandırılan bir dönemden geçiyor. Talebin hızla artması ve arzın sınırlı olması fiyatların yükselmesine neden oluyor ve bu durum doğrudan sıradan tüketicileri de etkiliyor. Örneğin, Apple CEO'su Tim Cook yakın zamanda şirket ürünlerinin fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak Micron için bu kriz, devasa kâr getiren bir fırsata dönüştü.

Finansal Göstergelerde Sıçrama

Micron'un finansal sonuçları analistlerin beklediğinden çok daha iyi geldi. 2024 başında şirketin hisseleri yaklaşık 83 dolar civarında işlem görürken, son verilere göre değerleri 1048 doları aştı. Şirketin piyasa değeri ise şaşırtıcı bir şekilde büyüyerek 1,2 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam Micron'u dünyanın en değerli şirketleri arasına soktu.

Üçüncü çeyrek sonları itibarıyla açıklanan rapora göre, şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre dört kat artarak 41,45 milyar dolara ulaştı. En şaşırtıcı olanı ise net kâr oranı: Geçen yıl 1,88 milyar dolar kâr eden şirket, bu yıl bu rakamı 28,2 milyar dolara çıkardı. Bu büyüme hızları yatırımcı güvenini daha da pekiştirerek hisse fiyatlarını %13 daha yukarı taşıdı.

Stratejik Ortaklıklar ve Gelecek Planları

Idaho eyaletinde yerleşik olan bu dev, sadece üretimle değil, aynı zamanda stratejik yatırımlarla da ilgileniyor. Micron bu hafta, bellek ve veri depolama çipleri tedariki konusunda Anthropic yapay zeka laboratuvarı ile büyük bir sözleşme imzaladı. Ayrıca şirket, Anthropic'in H serisi finansman turuna yatırımcı olarak katıldığını duyurdu.

Şirket yönetimi geleceğe iyimser bakıyor. Dördüncü çeyrek için öngörülen gelirin 49 ile 51 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bu, yapay zeka altyapısına olan ihtiyacın azalmayacağı ve bellek çipi üreticilerinin önümüzdeki yıllarda küresel ekonominin temel itici güçlerinden biri olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Özbek tüketiciler için de bu haberler önemli, çünkü Micron çipleri günlük hayatta kullandığımız akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların ve sunucu cihazlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Küresel pazardaki fiyat artışları, önümüzdeki aylarda ülkemizdeki teknoloji mağazalarında da cihaz fiyatlarının biraz yükselmesine neden olabilir.