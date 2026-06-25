Tesla Optimus robotlarının seri üretimi için parça tedariki başladı

Elon Musk yönetimindeki Tesla, en beklenen projelerinden biri olan Optimus insansı robotlarının seri üretimine hazırlık sürecinde kritik bir aşamaya geçti. Dünyanın en gelişmiş robotu olarak tanımlanan bu cihaz için tedarik zinciri şimdiden oluşturuldu ve Tayvan'ın büyük teknoloji şirketleriyle iş birlikleri kuruldu. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, robotik alanında öncü olan Miele Automation ve Asia Optical şirketleri, Tesla için kritik bileşenlerin tedarikine başladı. Özellikle Miele şirketi, robotun hareket sistemi için gerekli olan redüktörler ve eklem modüllerini sağlıyor. Bu parçalar, Optimus robotunun insan gibi akıcı ve hassas hareket etmesinde temel rol oynuyor.

Aynı zamanda, üretim hacmini genişletmek amacıyla Mirle şirketi, Çin'in Shenzhen Kedali Industry kuruluşuyla iş birliği yaparak Tayland'ın Rayong sanayi merkezinde ortak bir girişim kurdu. Bu fabrika, robotize sürücüler ve diğer yüksek hassasiyetli parçaların üretimine odaklanmış olup, yakın zamanda tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.

Optimus 3: Robotun "gözleri" ve teknik yetenekleri

Proje kapsamında Asia Optical şirketi, Optimus 3 modelinin optik sisteminden, yani "gözlerinden" sorumlu olarak atandı. Şirket, küresel ve asferik lens teknolojisini kullanarak robota çevresini görsel olarak analiz etme imkanı sağlıyor. Bu, robotun karmaşık koşullarda bağımsız hareket etmesi ve görevleri yerine getirmesi için son derece kritiktir.

Elon Musk, Mart ayında yaptığı açıklamada Optimus 3'ün dünyanın en mükemmel robotu olacağını vurgulamıştı. Musk'a göre, şu an piyasada Optimus 3 gibi yüksek düzeyde performans sergileyebilecek başka hiçbir robot bulunmuyor. Tesla CEO'su, bu projeyi şirketin tarihindeki en kapsamlı ürün olarak değerlendiriyor.

Üretim planına göre, bu yılın yaz aylarında robotların küçük bir partisi monte edilmeye başlanacak. Geniş ölçekli, yani seri üretim ise 2027 yılı için planlanıyor. Şu anda Texas'taki Giga Texas kompleksinin alanında Optimus fabrikasının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor ve şirket bu alan için yeni uzmanların işe alımına başladı.

Bu haber teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor, çünkü Optimus sadece endüstride değil, aynı zamanda günlük hayatta da insan emeğini hafifletecek ilk kitlesel insansı robot haline gelebilir. Tesla, bu ürünle robotik pazarını tamamen domine etmeyi ve AI imkanlarını yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.