Fujitsu Yeni Arrows Alpha 2 Akıllı Telefonu Tanıttı: Dayanıklılık ve Zarafetin Uyumu

Japon teknoloji devi Fujitsu Connected Technologies, yeni Arrows Alpha 2 akıllı telefonunu kamuoyuna tanıttı. Cihaz, modern tasarım ile üst düzey koruma özelliklerini birleştirmesiyle öne çıkıyor. Üreticinin belirttiğine göre, yeni model sadece günlük kullanım için değil, aynı zamanda en zorlu koşullarda bile güvenilir çalışmak üzere tasarlanmış. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Arrows Alpha 2, askeri standarttaki 23 zorlu testi (MIL-STD) başarıyla geçti. Cihaz IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olup su ve toza karşı tamamen korumalıdır. Akıllı telefonun en dikkat çekici özelliği, 1,8 metre yükseklikten beton yüzeye düştüğünde bile ekranının hasar görmemesidir. Ekranı korumak için Corning Gorilla Glass Victus 2 camı kullanılmış, bu da onu piyasadaki en dayanıklı cihazlardan biri haline getiriyor.

Teknik Özellikler ve Performans

Akıllı telefonun içinde yüksek hız ve enerji verimliliği sağlayan MediaTek Dimensity 8350 Extreme işlemci yer alıyor. Cihaz 8/256 GB ve 12/512 GB bellek seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca kullanıcılar, microSD kart yardımıyla depolama alanını 2 TB'a kadar genişletebilirler. Bu, büyük miktarda veri saklayan kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır.

Arrows Alpha 2, serinin en yüksek kapasiteli olan 5370 mAh silikon-karbon bataryası ile donatılmıştır. Üretici, bu bataryanın iki günlük otonom çalışma süresi garanti ettiğini ve dört yıl boyunca özelliklerini kaybetmeyeceğini vaat ediyor. 90 W hızlı şarj teknolojisi sayesinde cihaz, sadece 40 dakika içinde %0'dan %100'e kadar şarj edilebilir.

Kamera ve AI Özellikleri

Fotoğraf tutkunları için akıllı telefon, 50 megapiksellik Sony LYTIA 710 ana sensörü ile donatılmıştır. Optik görüntü sabitleme sistemi sayesinde 4K formatında saniyede 60 kare hızında kaliteli videolar kaydedilebilir. Dikkat çekici olan nokta, akıllı telefonun geniş açılı ve ön kameralarının da 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olmasıdır; bu da selfie ve görüntülü görüşme kalitesini yeni bir seviyeye taşır.

Cihazın diğer özellikleri de dikkat çekicidir:

6,4 inç LTPO ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık;

Dolby Atmos ses sistemi;

Google Gemini ile entegre arrows AI fonksiyonları;

Tatlı su altında fotoğraf çekme imkanı.

Yazılım konusunda Fujitsu uzun süreli destek vaat ediyor. Akıllı telefon, Android işletim sisteminin 3 büyük güncellemesini ve 5 yıl boyunca güvenlik sistemi güncellemelerini alacak. Bu da cihazın güncelliğini korumasını sağlayacak.