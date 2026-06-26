AMD Ryzen 7 5800X3D Yıldönümü İşlemcisi ABD'de Dakikalar İçinde Tükendi

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AMD Ryzen 7 5800X3D Yıldönümü İşlemcisi ABD'de Dakikalar İçinde Tükendi

AMD'nin efsanevi Ryzen 7 5800X3D işlemcisi, 10. yıl dönümü özel sürümüyle (10th Anniversary Edition) yeniden satışa sunulur sunulmaz gerçek bir sansasyona neden oldu. ABD pazarında 29 Haziran'da başlayan satışlar o kadar hızlı tamamlandı ki, birçok alıcı ürünü sepete eklemeye bile vakit bulamadı. Bu modelin oyun tutkunları arasında hala en popüler çiplerden biri olmaya devam etmesi, talebin hızla artmasına yol açtı. Ixbt.com haber veriyor.

Tom’s Hardware'in haberine göre, yıldönümü versiyonu büyük perakendecilerin raflarında göründükten sonra birkaç dakika içinde tükendi. Şu anda resmi mağazalarda bu işlemciyi bulmak imkansız durumda. Bu kıtlık durumundan hemen "karaborsacılar" faydalandı ve piyasadaki fiyatları yapay olarak yükselttiler.

Fiyatların Sert Yükselişi ve Spekülasyon

Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli için üretici tarafından önerilen resmi fiyat 350 dolar olarak belirlenmişti. Ancak eBay gibi çevrimiçi ticaret platformlarında bu işlemcinin fiyatı şu anda 600 ile 750 dolar arasına yükselmiş durumda. Bu, resmi fiyatın neredeyse iki katı anlamına geliyor.

Bilgilere göre, ilk kopyalar şimdiden 540 ve 585 dolar karşılığında sahiplerini buldu. ABD'deki MicroCenter ağında işlemci sadece tek başına değil, aynı zamanda anakart ve RAM ile birlikte paket halinde de satılıyor. Uzmanlar, karaborsacıların ürünü özellikle fiziksel mağazalardan paket halinde satın alıp, daha sonra parçalara ayırarak daha yüksek fiyatlara sattıklarını tahmin ediyor.

Teknik Özellikler ve Farklılıklar

İlginç olan şu ki, teknik açıdan yıldönümü sürümü standart Ryzen 7 5800X3D modelinden neredeyse hiçbir fark göstermiyor. AMD, kristaller arasındaki iletişimi iyileştiren güncellenmiş bir teknoloji kullanıldığını belirtmiş olsa da temel parametreler değişmedi:

  • 8 çekirdek ve 16 izlek;
  • Maksimum saat hızı — 4,5 GHz;
  • L3 önbellek — 96 MB (3D V-Cache teknolojisi);
  • Isıl Tasarım Gücü (TDP) — 105 W.
Bu işlemci AM4 platformunun "zirvesi" olarak kabul ediliyor ve modern oyunlarda hala yüksek performans sergiliyor. Özbekistan pazarında da bu platforma dayalı bilgisayarlar oldukça popüler ve Ryzen 7 5800X3D modeli oyun tutkunları için en ideal yükseltme (upgrade) seçeneği olmaya devam ediyor.

AMD henüz bu modelin ek partilerini çıkarıp çıkarmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ABD'deki gibi yüksek talep, diğer bölgelerde de fiyatların bir miktar artmasına neden olabilir. Teknoloji meraklılarına ürünü yalnızca güvenilir ve resmi tedarikçilerden satın almaları tavsiye edilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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