Kompakt Akıllı Telefon Tutkunlarına Müjde: Enough Phone 5,2 İnçlik Modelini Tanıtıyor

Modern akıllı telefon pazarı büyük ekranlı cihazlarla dolup taşarken, kompakt cihazları özleyen kullanıcılar için yeni bir çözüm sunuluyor. Enough Phone girişimi, avuca rahatça sığan 5,2 inç ekranlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Bu proje, günümüzde nadir hale gelen küçük boyutlu ancak güçlü cihazlar segmentini doldurmayı hedefliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Geliştiricilere göre Enough Phone, "premium seviyede ancak uygun fiyatlı" bir cihaz olacak. ixbt.com'un aktardığına göre, projeyi finanse etmek için Kickstarter platformunda bir bağış kampanyası başlatılacak. Kampanyanın kesin tarihleri henüz açıklanmasa da, cihazın konsepti birçok kişinin ilgisini çekiyor.

Sorunlara Çözüm: Otonomi ve Kaliteli Kamera

Kompakt akıllı telefonlar, özellikle iPhone 13 mini gibi modeller kullanıcılar tarafından sevilerek kullanılmış olsa da, iki temel eksikleri vardı: düşük batarya kapasitesi ve sınırlı kamera yetenekleri. Enough Phone ekibi, özellikle bu noktalara odaklanma sözü veriyor. Yeni cihazın, bir günlük aktif kullanıma yetecek güç ve yüksek kaliteli fotoğraflar çeken bir ana kamera ile donatılacağını vurguluyorlar.

Şu an için cihazın sadece şematik çizimleri yayınlandı. Bu görsellere göre akıllı telefon; tek bir ana kameraya, düz metal bir çerçeveye ve vidalarla sabitlenmiş, çıkarılabilir bir arka kapağa sahip olacak. Bu da cihazın onarılabilirliğinin (repairability) yüksek olacağına işaret ediyor.

Yazılım ve Özgünlük

Akıllı telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği ise işletim sistemi olacak. Kullanıcılara bir seçim şansı sunulacak: standart Android sistemini veya dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış minimalist bir arayüzü kullanabilecekler. Bu, özellikle dijital detoks sevenler için ideal bir çözüm.

Şunu belirtmek gerekir ki, Enough Phone projesi şu an için sadece kağıt üzerinde ve ilk çizimlerde mevcut. Cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve piyasaya çıkış tarihleri Kickstarter kampanyasının sonuçlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak, kompakt akıllı telefon segmentindeki bu tür girişimler teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle bekleniyor.