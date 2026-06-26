Güneşte En Yüksek X Sınıfı Patlamalar Bekleniyor: Dünyada Güçlü Manyetik Fırtınalar Oluşabilir

Güneş aktivitesinin bir sonraki zirvesi, Dünya gezegeni için önemli etkiler getirebilir. Uygulamalı Geofizik Enstitüsü uzmanlarının verilerine göre, 26 Haziran'da Güneş'te en yüksek kategori olan X sınıfında güçlü patlamaların meydana gelmesi öngörülüyor. Bu olay sadece uzay araştırmacıları için değil, aynı zamanda yeryüzündeki teknolojik sistemlerin stabilitesi için de büyük önem taşıyor. Bunu Ixbt.com haber veriyor.

Güneş patlamaları, radyasyon güçlerine göre beş ana kategoriye ayrılır: A, B, C, M ve X. Her bir sonraki sınıf, bir öncekinden on kat daha güçlü olduğu anlamına gelir. X sınıfı ise en yüksek ve en tehlikeli seviye olarak kabul edilir ve devasa bir enerji açığa çıkmasıyla karakterize edilir. Uzmanlar, özellikle bu tür olayların gezegenimizin manyetik alanını doğrudan etkileme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Teknolojik Sistemler ve İletişim İçin Riskler

Bu tür güçlü patlamalar genellikle koronal kütle atımları — devasa güneş plazması akımları ile birlikte gerçekleşir. Eğer bu plazma bulutu Dünya yönünde hareket ederse, atmosferin üst katmanlarına ulaşarak farklı yoğunluklarda jeomanyetik fırtınalara neden olabilir. Bu da karşılığında modern teknolojiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturur.

Özellikle güçlü manyetik fırtınalar, uydu sistemlerinin çalışmasında kesintilere yol açabilir, navigasyon cihazlarının (GPS) hassasiyetini düşürebilir ve kısa dalga radyo iletişimini tamamen bozabilir. Ayrıca, hassas elektronik sistemlerde ve elektrik iletim hatlarında aşırı yüklenmeler meydana gelme olasılığı bulunmaktadır. Özbekistan gibi teknolojik altyapısı gelişmekte olan bölgelerde de iletişim kalitesinde ve internet hızında geçici düşüşler gözlemlenebilir.

Uzmanlar şu temel etki alanlarını kaydediyor:

Uydu navigasyonu ve iletişim kanallarında arızalar;

Yüksek enlemlerdeki elektrik şebekelerinde voltaj artışı;

Telsizlerin ve diğer radyo iletişim araçlarının geçici olarak devre dışı kalması;

Meteorolojik durumlara duyarlı kişilerde sağlıkla ilgili rahatsızlıklar.

Şu anda bilim insanları Güneş yüzeyindeki aktif bölgeleri dikkatle izliyor. Manyetik fırtınaların kesin gücü ve süresi, plazma akımının Dünya'ya ulaşma hızına ve yönüne bağlı olacaktır. Önceki gözlemler, X sınıfı patlamaların birkaç gün süren jeomanyetik dalgalanmalara neden olabileceğini göstermektedir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu tür doğal olaylar Güneş döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır ve modern bilim bunların etkilerini minimize etme önlemleri üzerinde çalışmaktadır. Ancak, 26 Haziran'da beklenen aktivitenin son ayların en yüksek göstergelerinden biri olacağı tahmin edildiğinden, uzmanlar önlem alınmasını tavsiye ediyor.