Avrupa'daki Anormal Sıcaklar Klima Talebini Artırdı: Kurulum Maliyetleri 1000 Euro'ya Ulaştı

·33·Teknoloji
Avrupa'daki Anormal Sıcaklar Klima Talebini Artırdı: Kurulum Maliyetleri 1000 Euro'ya Ulaştı

Avrupa genelinde gözlemlenen anormal sıcak hava dalgaları, iklimlendirme sistemlerine olan talebi rekor seviyeye çıkardı. Bu durum, Asya'nın önde gelen üreticileri, özellikle Samsung Electronics, Midea ve Mitsubishi Electric şirketleri için yeni pazar fırsatları yaratıyor. Daha önce klimaların yaygın olmadığı bölgelerde, soğutma sistemleri artık temel bir ihtiyaç haline geliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Samsung Electronics verilerine göre, bu yılın ilk yarısında İtalya, İspanya ve Fransa gibi büyük pazarlarda satış hacmi çift haneli rakamlarla arttı. Şirket uzmanları, bu dinamiği yaz mevsiminin uzun sürmesi ve ortalama sıcaklıkların istikrarlı yükselişi ile açıklıyor. Geleneksel olarak, Avrupa'nın eski konut stoklarında soğutma sistemleri daha az kurulu olduğu için mevcut talepteki bu ani artış meydana geldi.

Pazardaki Kıtlık ve Fiyat Yarışı

Çinli Midea şirketi, PortaSplit modeli etrafında gerçek bir talep patlaması yaşandığını bildirdi. Bazı satış kanallarında bu cihazlar tamamen tükendi, hatta ikincil piyasada fiyatları yeni cihazlardan daha yüksek seviyelere ulaştı. Mayıs ayının son iki haftasındaki sıcak hava dalgası, satışları benzeri görülmemiş bir hızla artırdı.

İstatistiksel verilere göre, Almanya'daki e-ticaret platformlarında Mayıs ayında klima satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 arttı. İspanya ve Fransa'ya yapılan teslimat hacmi ise geçen yılki rakamları yüzde 108 oranında geride bıraktı. Bu rakamlar, Avrupalı tüketicilerin iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalıştığını gösteriyor.

Kurulum Maliyetleri ve Teknik Zorluklar

Avrupa'da klima satın almak sorunun sadece bir kısmını oluşturuyor. Ixbt.com'un haberine göre, eski binalara soğutma sistemleri kurmak teknik olarak karmaşık ve oldukça maliyetli. Midea temsilcileri, Avrupa ülkelerinde montaj ücretlerinin 1000 Euro'yu aşabileceğini, bunun da birçok aile için cihazın kendisini satın almaktan daha ağır bir mali yük oluşturduğunu belirtiyor.

Özbekistan şartlarıyla karşılaştırıldığında, Avrupa'daki bu durum çok daha karmaşık görünüyor. Orta Asya'da, özellikle ülkemizde klimalar uzun yıllardır standart ev aletleri olarak kabul ediliyor ve kurulum hizmetleri oldukça ucuz ve yaygın. Avrupa'da ise kalifiye uzman eksikliği ve katı mimari kurallar nedeniyle müşteriler montaj için haftalarca beklemek zorunda kalıyor.

Uzmanlara göre, küresel ısınma devam ettikçe Asyalı teknoloji devleri Avrupa pazarındaki paylarını daha da genişletecek. Mitsubishi Electric ve diğer markalar, bölgenin özel taleplerine uyum sağlamış, enerji tasarruflu ve sessiz modeller sunmak üzerinde şimdiden çalışıyor. Bu durum, gelecekte Avrupa şehirlerinin çehresinin de değişmesine yol açabilir.

TeknolojiKlimaSamsungMideaAvrupa
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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