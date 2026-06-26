Goodram yeni Rival DDR4 Radiant bellek modüllerini tanıttı: 4 GB kapasiteli modüller geri dönüyor

Polonyalı ünlü Goodram markası, RAM pazarında beklenmedik bir adım attı. Şirket, yeni Rival DDR4 Radiant serisini tanıttı. Bu serinin temel özelliği, modern sistemler için artık eskidiği düşünülen 4 GB kapasiteli modüllerin yeniden ortaya çıkmış olmasıdır. Bu adım, teknoloji dünyasında bütçe dostu çözümlere olan talebin hala yüksek olduğunu göstermektedir. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Goodram Rival DDR4 Radiant serisi farklı ihtiyaçlar için 4, 8, 16 ve 32 GB kapasiteli seçenekleri içeriyor. Tüm modüller 3200 MT/s hızında çalışıyor; bu da günümüzde ofis bilgisayarları ve giriş seviyesi oyun sistemleri için standart bir değer olarak kabul ediliyor. Zamanlamalar CL16 veya CL18 olarak belirlenmiş olup, voltaj modifikasyona bağlı olarak 1,2 V veya 1,35 V seviyesindedir.

Teknik özellikler ve tasarım yaklaşımı

Yeni bellek modülleri, kaliteli DRAM çipler ve siyah renkli baskı devre kartı (PCB) üzerine inşa edilmiştir. Görünümüne değinecek olursak, üretici kendine özgü "yalancı-oyuncu" tarzında soğutucular kullanmış. Alıcılar için kırmızı ve yeşil soğutuculu modeller olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Bu soğutucular sadece estetik bir görünüm sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çiplerden ısının daha etkili bir şekilde dağıtılmasına da hizmet ediyor.

Özbekistan pazarında da Goodram ürünleri uygun fiyatlarıyla tanınıyor. 4 GB kapasiteli modüllerin geri dönüşü, özellikle devlet kurumları, okullar ve basit ofis işleri için toplanan bilgisayarlar için ideal olabilir. Son yıllarda RAM fiyatlarının hafifçe artmasıyla birlikte, bu tür düşük kapasiteli modüller sistem maliyetini düşürme imkanı tanıyor.

Uzmanlara göre, 4 GB kapasiteli modüller temel olarak OEM segmentine, yani hazır bilgisayar toplayan şirketlere yöneliktir. Günümüzde Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemlerinin kararlı çalışması için en az 8 GB RAM önerilse de, iki adet 4 GB modülü dual-channel (çift kanal) modunda kullanmak, tek bir 8 GB modülden daha verimli olabilir.

Sonuç olarak, Goodram şirketinin bu yeniliğinin pazarın tüm katmanlarını kapsamaya yönelik olduğu söylenebilir. Rival DDR4 Radiant serisi, hem yüksek kapasiteli (32 GB) bellek arayan kullanıcıları hem de minimum maliyetle bilgisayarını güncellemek isteyenleri aynı şekilde memnun edebilir. Yeni modüllerin kesin satış fiyatları henüz açıklanmamış olsa da, kendi kategorisindeki en rekabetçi fiyatlardan birine sahip olmaları bekleniyor.