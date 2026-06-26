Nothing Phone 4b tanıtım öncesi sızdırıldı: teknik özellikler ve detaylar

İngiliz Nothing markası, bir sonraki uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Nothing Phone 4b modelini resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor. Cihazın tanıtımı öncesinde, tüm temel teknik özellikleri ve tasarım seçenekleri ağlarda sızdırıldı. Bu gelişme, şirketin orta segmentteki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bilgilere göre Nothing Phone 4b üç farklı renkte sunulacak ve alıcılara depolama kapasitesi açısından iki seçenek sunulacak: 8/128 GB ve 8/256 GB. ixbt.com yayınında yer alan habere göre, akıllı telefonun donanımı Qualcomm'un orta segment cihazlar için tasarladığı Snapdragon 6 Gen 4 platformuna dayanıyor. Bu çip, enerji verimliliği ve günlük görevlerde dengeli bir performans sağlıyor.

Ekran ve kamera özellikleri

Akıllı telefon 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızını desteklemesi sayesinde görüntü akıcılığı ve renk canlılığı ile öne çıkıyor. Bu tür özellikler genellikle daha pahalı modellere özgü olsa da, Nothing markası bu teknolojiyi daha geniş bir kitleye açıyor.

Fotoğraf çekim özelliklerine değinecek olursak, Nothing Phone 4b'nin ana modülü 50 megapiksellik bir kameraya sahip olacak. Henüz ek sensörler hakkında detaylı bilgi verilmemiş olsa da, ana kamera yüksek kaliteli görüntüler ve gece modunda etkili çalışma vaat ediyor. Markanın kendine özgü görsel stilinin bu modelde de korunması bekleniyor.

Otonomi ve güvenilirlik

Cihazın en güçlü yanlarından birinin bataryası olması bekleniyor. Akıllı telefon 5400 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak, bu da aktif kullanıcılar için bir günden fazla otonom çalışma süresi garanti ediyor. Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi ile birlikte bu güç kaynağı, cihazın uzun süre ısınmadan çalışmasına hizmet edecek.

Bu bilgileri paylaşan insider Yogesh Brar, daha önce Redmi A1, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ile OnePlus 11 gibi birçok cihazın özelliklerini piyasaya çıkmadan önce doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bu göz önüne alındığında, Nothing Phone 4b hakkındaki bu bilgilerin gerçeğe çok yakın olduğu varsayılabilir.

Özbekistan pazarında Nothing markalı ürünler, sıra dışı tasarımları ve şeffaf gövde elementleri ile gençler arasında popülerlik kazanmış durumda. Yeni modelin uygun bir fiyatla çıkmasının, yerel pazardaki rekabet gücünü şüphesiz artıracağı söylenebilir.