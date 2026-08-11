Telegram bir günde yüz binden fazla grup ve kanalı engelledi

Telegram yönetimi, güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bir gün içinde 100 binden fazla kamuya açık grup ve kanalı kısıtladı. Ixbt.com verilerine göre bu gösterge son günlerde hızla artarak platformdaki içerik denetiminin daha da sıkılaştırıldığını ortaya koyuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İstatistiklere göre 10 Ağustos 2026'da toplam 101.205 grup ve kanal engellendi. Bir gün içinde engellenen toplulukların sayısı, bu ayın 5'inden bu yana ilk kez 100 bin sınırını aştı.

Ağustos ayı ve yıllık istatistikler

Ayın başından bu yana Telegram, şüpheli ve kurallara aykırı toplam 834.113 topluluğu kapattı. Bunlar arasında terörizm ve aşırılık yanlısı faaliyetlerle bağlantılı 4.608 grubun da bulunduğu tespit edildi.

Genel olarak 2026'nın başından bu yana platform genelinde engellenen kamuya açık toplulukların toplam sayısı 22,59 milyona ulaştı. Bunların 158.750'si doğrudan terörizmle bağlantılı bulunarak kesin biçimde silindi.

Moderasyon araçları ve modern teknolojiler

Bu kapsamlı süreçleri yürütmek için Telegram çeşitli etkili moderasyon mekanizmalarından yararlanıyor. Platform, 2015'ten bu yana kullanıcı şikâyetleri ve makine öğrenimi teknolojilerine dayalı proaktif bir izleme sistemi kullanıyor.

Ayrıca bu yılın başında, söz konusu güvenlik önlemlerine yapay zekâ teknolojilerine dayalı modern çözümler de eklendi. Bu sayede ihlallerin hızla tespit edilmesi ve milyonlarca kullanıcıya sahip mesajlaşma platformunda zararlı içeriklerin yayılmasının önlenmesi mümkün oluyor.