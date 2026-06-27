OpenAI IPO Tarihini 2027'ye Erteleyebilir: Hedef 1 Trilyon Dolar

Yapay zeka alanında lider şirket OpenAI, halka arz (IPO) tarihini 2027 yılına kadar erteleme olasılığını değerlendiriyor. Şirket daha önce 2026'nın ikinci yarısında halka açılmayı planlamıştı. The New York Times'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu kararın arkasında şirketin CEO'su Sam Altman var. Ixbt.com haber veriyor.

Sam Altman, OpenAI'ın piyasaya 1 trilyon dolardan az olmayan bir değerleme ile çıkması gerektiği konusunda kesin bir tutum sergiliyor. Şirket danışmanları yönetime iki yol sundu: ya 2027'de devasa 1 trilyon dolarlık bir piyasa değeriyle IPO yapmak ya da daha erken ancak daha düşük bir fiyatla halka açılmak. Altman, ikinci seçeneği "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Bilgi için, OpenAI'ın özel piyasadaki son değerlemesi yaklaşık 730 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Piyasa Durumu ve SpaceX Deneyimi

IPO'nun ertelenmesi sadece hırslardan değil, teknoloji piyasasındaki istikrarsızlıktan da kaynaklanıyor. Danışmanlar, OpenAI yönetimine Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle ilgili durumu örnek gösterdi. SpaceX tarihi bir IPO gerçekleştirip 1,77 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış olsa da, daha sonra hisseleri 202 dolardan 153 dolara geriledi. Bu durum, yatırımcılar arasında yapay zeka ve yüksek teknoloji şirketlerinin gerçek değeri konusunda şüpheler uyandırıyor.

OpenAI'ın finansal göstergeleri de çelişkili kalmaya devam ediyor. 2025 yılında şirketin geliri 13 milyar dolara ulaştı ve bu yıl bu rakamın üç katına çıkması bekleniyor. Ancak şirket hala zarar ediyor. Temel kaynaklar, hesaplama altyapısının kurulması ve ChatGPT modellerinin eğitilmesi için veri işleme merkezlerine harcanıyor.

Kullanıcı Sayısı ve Yeni Strateji

Öte yandan, ChatGPT kullanıcı sayısındaki artışın biraz yavaşladığı gözlemleniyor. Şu anda kitle 900 milyon kişi civarında stabilize olmuş durumda, oysa şirket 1 milyar barajını aşmayı hedefliyordu. Bu nedenle OpenAI odağını kurumsal müşterilere kaydırıyor:

Sora video oluşturucu gibi ikincil projelere yapılan yatırımlar azaltıldı;

İş dünyası için ürün geliştirme süreçleri hızlandırıldı;

Programlama için tasarlanan Codex aracı aktif olarak geliştiriliyor.

Codex projesi şu anda Anthropic şirketinin Claude Code aracıyla rekabet ediyor. DeployCo yan kuruluşunun CTO'su Arnaud Fournier'e göre, Codex kullanıcı sayısı sadece üç ay içinde beş kat artarak haftalık 4 milyon kişiyi aştı.

SoftBank Hisselerindeki Düşüş

IPO'nun ertelendiğine dair haberler, OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından biri olan Japon SoftBank holdingine ağır bir darbe vurdu. Bu haberlerin ardından SoftBank hisseleri bir günde yüzde 13 değer kaybetti. Bu, şirket için Ağustos 2024'ten bu yana görülen en büyük düşüştür. Ekim 2026 itibarıyla SoftBank'ın OpenAI projesindeki toplam yatırımının 65 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Analistlere göre, OpenAI'ın halka arzı SoftBank varlıklarının şeffaf piyasa değerinin belirlenmesine yardımcı olurdu. Artık yatırımcılar birkaç yıl daha beklemek zorunda. Temel soru hala cevapsız: Kamu yatırımcıları, hala zarar eden ancak 1 trilyon dolarlık iddiası olan bir şirkete bu kadar büyük miktarlarda yatırım yapmaya hazır mı?