Baykonur'da Progress MS-35 Kargo Gemisinin Fırlatma Hazırlıkları Başladı

·23·Teknoloji
Baykonur'da Progress MS-35 Kargo Gemisinin Fırlatma Hazırlıkları Başladı

Baykonur Uzay Üssü'nde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sıradaki kargo sevkiyatı için kritik bir aşama başladı. Rusya'nın “Progress MS-35” kargo gemisi, uzun süreli depolama modundan çıkarılarak uçuş öncesi son testlere hazırlanıyor. Bu görev, uzaydaki araştırmacıların gerekli kaynaklar ve teknik ekipmanlarla donatılması açısından stratejik öneme sahip. Ixbt.com haber veriyor.

“Roskosmos” ve “Energiya” roket-uzay kurumlarının basın servislerinden yapılan açıklamaya göre, teknik çalışmalar 30 Haziran 2026 tarihinde montaj-test gövdesinde başladı. Söz konusu araç, bu yılın Nisan ayından beri özel bir depolama alanında (konservasyon altında) bulunuyordu. Artık mühendisler ve uzmanlar, geminin tüm sistemlerini yeniden kontrol ediyor.

Hazırlıkların ilk aşamasında, “Energiya” kurumu uzmanları gemeyi dışarıdan inceleyerek gövdesinin ve kritik parçalarının bütünlüğünü onayladı. Özellikle, uzayda enerji kaynağı olarak hizmet veren güneş panellerinin durumu ve açılma mekanizmaları titizlikle kontrol edildi. Ayrıca, yerleşik sistemlerin çalışabilirliğine yönelik ilk testler başarıyla tamamlandı.

Teknik Testler ve Radyo Sistemleri Kontrolü

Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek olan sıradaki aşama, daha karmaşık teknolojik süreçleri içerecek. “Progress MS-35”, özel bir anekoik (yankısız) odaya yerleştirilecek. Bu, uzay koşullarını simüle etmek ve geminin radyoteknik ekipmanlarının nasıl çalıştığını belirlemek için gereklidir.

Anekoik odadaki testler sırasında şu sistemler kontrol edilecek:

  • Geminin kontrol sistemleri ve navigasyon ekipmanları;
  • Yer merkezi ile iletişimi sağlayan antenler;
  • Uluslararası Uzay İstasyonu ile yaklaşma ve kenetlenmeyi sağlayan otomatik radyo sistemleri.

Orta Asya bölgesinde yer alan Baykonur Uzay Üssü, dünya kozmonotiği için temel kapı olmaya devam ediyor. “Progress” serisi gemiler, güvenilirlikleriyle tanınmaktadır ve ISS'ye yakıt, oksijen, gıda ve bilimsel deneyler için gerekli olan cihazları taşımaktadır.

ixbt.com verilerine göre, tüm testler başarıyla tamamlanırsa gemi belirlenen tarihte uzaya fırlatılacak. Şu anda uzmanlar her bir parçanın güvenliğine özel önem veriyor, çünkü uzaydaki herhangi bir küçük arıza devasa projelere risk oluşturabilir.

BaykonurProgress MS-35RoskosmosISSUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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