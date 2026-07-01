Xiaomi'nin ilk NAS cihazı satışa çıkar çıkmaz rekor kırdı

·31·Teknoloji
Xiaomi'nin ilk NAS cihazı satışa çıkar çıkmaz rekor kırdı

Xiaomi, ilk ağa bağlı depolama cihazı (NAS) olan Xiaomi Smart Storage'ı bir kitle fonlama (crowdfunding) platformasında tanıttı. Yeni ürün piyasaya çıkar çıkmaz gerçek bir hit haline geldi: satışlar başladıktan sonra sadece 3 dakika içinde toplanan miktar 1 milyon doları aştı. Pekin saatiyle 10:15 itibarıyla bu rakam 1,9 milyon dolara ulaştı. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Bu cihaz, Xiaomi markasının NAS pazarındaki ilk ürünü olup, kullanıcıların kişisel verilerini güvenli bir şekilde saklama, fotoğraf ve videoları hızlıca aktarma ve akıllı telefonlardaki dosyaları otomatik olarak yedekleme (backup) gibi ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Özellikle WeChat mesajlaşma uygulaması verilerini arşivleme özelliği birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Teknik Özellikler ve HyperOS Entegrasyonu

Xiaomi Smart Storage cihazı, markanın yeni HyperOS ekosistemi ve Mi Home uygulamasıyla tam entegre çalışmaktadır. Bu, kullanıcılara verilerini uzaktan yönetme ve çeşitli akıllı cihazlarla bağlama imkanı tanır. Ayrıca sisteme dört adede kadar Mijia kamera bağlanabilir, bu da video kayıtlarının 360 güne kadar yerel bellekte saklanmasına olanak sağlar.

Cihazın donanım kısmı da oldukça güçlü: 2 GB RAM ve 8 GB dahili flash bellek ile donatılmıştır. Veri depolama için iki slot bulunmaktadır ve bunlar toplam kapasitesi 40 TB'a kadar olan sabit diskleri desteklemektedir. ixbt.com verilerine göre Xiaomi, bu ürünü için güvenilir Western Digital Red serisi diskleri tercih etmiştir.

Fiyatlar ve Paket İçeriği

Xiaomi, kullanıcılara üç farklı depolama kapasitesine sahip hazır seçenekler sunuyor:

  • 4 TB kapasiteli versiyon — yaklaşık 338 dolar;
  • 8 TB kapasiteli versiyon — yaklaşık 425 dolar;
  • 16 TB kapasiteli maksimum versiyon — yaklaşık 690 dolar.
Tüm versiyonlar fabrikadan Western Digital Red sürücüleri ile birlikte teslim edilmektedir. Bu tür diskler özellikle ağ depolama birimleri için geliştirilmiş olup, 7/24 modunda uzun süreli ve kararlı çalışma sağlar.

Xiaomi ürünlerine olan talebin yüksekliği göz önüne alındığında, bu NAS cihazının yakında yerel perakendecilerde ve çevrimiçi mağazalarda yer alması bekleniyor. Kişisel bir bulut depolama sistemine sahip olmak isteyen kullanıcılar için bu, Apple veya Google gibi ücretli bulut servislerine uygun bir alternatif olabilir.

XiaomiNASHyperOSWestern DigitalTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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