Nokia yapay zeka özellikli tuşlu telefonlarla geri döndü

Nokia markası yeni nesil tuşlu telefonlarıyla yeniden piyasaya çıktı. HMD Global şirketi dört modeli tanıttı: Nokia 200 4J, Nokia 210 4J, Nokia 215 4J ikinci nesil ve Nokia 235 4J ikinci nesil.

Yeni telefonlarda sesli komutları kabul eden yapay zeka asistanı bulunuyor. Telefon rehberinden istenen kişiyi bulup arayabilir, el fenerini açabilir, alarm kurabilir ve bir dizi başka görevleri yerine getirebilir.

Nokia 200 4J ise şirketin önceki tuşlu modellerinden farklıdır. Telefona ön kamera yerleştirilmiş ve video arama özelliğine sahip.

HMD Chat hizmeti aracılığıyla bu cihazdan akıllı telefon kullanan kişilere de video arama yapmak mümkün. Bu, Nokia markası altındaki tuşlu telefonlar için ilk böyle çözüm olarak kabul ediliyor.

Şirket yeni modeller aracılığıyla basit kullanımı korurken, tuşlu telefonlara modern fonksiyonlar eklemeyi amaçlamıştır.