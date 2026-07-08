Pakistan'da beş mürettebatlı kargo uçağı radardan kayboldu

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Pakistan'da beş mürettebatlı kargo uçağı radardan kayboldu

Pakistan'da K2 Airways şirketine ait Boeing 737-400 tipi kargo uçağı, Şarika'dan Karaçi'ye uçuşu sırasında radardan kayboldu. Uçağın içinde beş mürettebatın bulunduğu bildirildi Anhor.uz tarafından.

Edinilen bilgilere göre hava aracı, Karaçi'nin batısında, Umman Denizi üzerinde radarlardan kayboldu. İletişim kesilmeden önce pilot, navigasyon sisteminde bir sorun olduğunu rapor etmişti.

Pakistan Havalimanları İdaresi, radarların uçağın ani irtifa kaybettiğini ve rotasını aniden değiştirdiğini kaydettiğini açıkladı. Ardından mürettebatla bağlantı kesildi.

Flightradar24 servisi, ilk ADS-B verilerinin olası bir uçak kazasına işaret edebileceğini belirtti. Ancak uçağın düştüğü henüz resmen doğrulanmadı.

Olayın gerçekleştiği tahmin edilen bölgeye Pakistan Deniz ve Hava Kuvvetleri sevk edildi. Arama çalışmalarına PNS Zulfiqar savaş gemisi, Saab 2000 Erieye erken uyarı uçağı ve Pakistan Ulusal Denizcilik Şirketi'ne ait Lahore ticari gemisi katılıyor.

Boeing 737-400 daha önce yolcu uçağı olarak kullanılmıştı. 2012 yılında kargo taşımacılığı için yeniden donatıldı.

Pakistan'daki son büyük uçak kazası, 2020 yılında Pakistan International Airlines uçağının Karaçi Havalimanı'na inişi sırasında düşmesiyle yaşanmıştı. O kazada uçaktaki 99 kişiden sadece ikisi hayatta kalmıştı.

PakistanK2 AirwaysBoeing 737-400KaraçiŞarikaUmman Denizi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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