Lionel Messi ve Muhammed Salah ile buluşma: Emma Hayes unutulmaz anları anlattı

·55·Spor
Lionel Messi ve Muhammed Salah ile buluşma: Emma Hayes unutulmaz anları anlattı

ABD Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Emma Hayes, Dünya Kupası kapsamındaki Arjantin ve Mısır karşılaşmasında futbol dünyasının iki efsanesi Lionel Messi ve Muhammed Salah ile bir araya geldi. Olimpiyat altın madalyası sahibi teknik direktör için bu buluşma, hayatının en heyecan verici anlarından biri oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Hayes Arjantin ile Mısır arasındaki son 16 turu maçı öncesinde düzenlenen sembolik kura çekimine davet edildi. Saha ortasında iki büyük kaptan Lionel Messi ve Muhammed Salah'ın arasında duran teknik direktör, heyecanını gizleyemedi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Emma Hayes, Instagram hesabında bu olaya değinirken kendini küçük bir çocuk gibi hissettiğini belirtti. Teknik direktör paylaşımında, "Futbol tarihinin en büyük iki oyuncusuyla el sıkışma fırsatı bulmak benim için unutulmaz bir gün oldu. Sadece futbolu çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Arsenal efsanesi Ian Wright da bu duygusal paylaşıma yanıt vererek Hayes'i kadın futbolunun "tartışmasız kraliçesi" (GOAT) olarak nitelendirdi.

Drama ve iradeli galibiyet

Karşılaşmanın kendisi de beklenenden çok daha şiddetli ve dramatik bir havada geçti. Mısır Milli Takımı, son dünya şampiyonuna karşı direnç göstererek uzun süre skor üstünlüğünü korudu. Ancak maçın sonlarına doğru Arjantin karakterini ortaya koydu. 79. dakikada Tottenham savunmacısı Cristian Romero farkı bire indirirken, kısa süre sonra Lionel Messi skoru eşitledi.

Lionel Messi bu golle Dünya Kupalarındaki kendi rekorunu tazeledi ve kariyerindeki 21. golünü kaydetti. Maçın uzatma dakikalarında, 92. dakikada Enzo Fernandez kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek "Albiceleste"ye 3-2'lik galibiyeti ve çeyrek final biletini getirdi.

Emma Hayes şu anda erkekler turnuvasında onur konuğu olarak yer alsa da, ana odağı kendi takımı üzerinde. Mayıs 2024'te ABD Kadın Milli Takımı'nın başına geçen uzman isim, kısa sürede takımı Paris Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşıdı. Şimdi ise önündeki hedef, bir sonraki dünya şampiyonasında kupayı kazanmak.

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Lionel MessiMuhammed SalahEmma HayesArjantinDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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