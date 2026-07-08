Chelsea yetenekli kanat oyuncusu Jesse Derry ile sözleşme uzatıp onu kiraladı

·33·Spor
Chelsea yetenekli kanat oyuncusu Jesse Derry ile sözleşme uzatıp onu kiraladı

Londra kulübü Chelsea, en umut verici genç futbolcularından biri olan Jesse Derry ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı. Ancak 18 yaşındaki kanat oyuncusu, önümüzdeki sezonu Stamford Bridge'de geçirmeyecek. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, futbolcunun gelişimi için daha güçlü bir ligde forma giymesinin uygun olduğuna karar verdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

BBC Sport'un paylaştığı bilgilere göre, Jesse Derry Portekiz şampiyonu Sporting'e bir sezonluk kiralık olarak gitmeye çok yakın. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor, bu da Chelsea'nin gelecekte Derry'yi ana kadrosunun önemli bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor.

Şampiyonlar Ligi deneyimi ve transfer detayları

Portekiz seçeneği, Derry için ideal bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü Sporting, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alacak. Bu durum, genç kanat oyuncusuna sadece yerel ligde değil, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında da deneyim kazanma fırsatı sunacak. Daha önce Almanya'dan Bayern Münih de futbolcuyla ilgilenmiş ancak Londra ekibi onu bırakmak istememişti.

İlginç bir şekilde, bu kiralık anlaşması Chelsea ile Sporting arasındaki geniş kapsamlı iş birliğinin bir parçası olabilir. Londra ekibi şu anda Lizbon kulübünden Geovany Quenda'nın transferini 40 milyon sterlin karşılığında tamamlamak üzere. Kadrodaki yoğun rekabet, özellikle Pedro Neto, Estevao Willian ve Jamie Gittens gibi yaratıcı orta saha oyuncularının varlığı, Derry'nin kiralanma sürecini hızlandırdı.

Goal.com'un eklediğine göre Chelsea, şu anda kadroyu optimize etmek için çalışıyor. Bu nedenle takımın bir diğer hücum oyuncusu Alejandro Garnacho transfer listesine konuldu. Kulüp, Garnacho'yu kiralamayı düşünmüyor ve sadece kalıcı satış seçeneklerini değerlendiriyor. Bu, Derry gibi gençlere gelecekte yol açma stratejisinin bir parçasıdır.

Jesse Derry, geçen yıl Crystal Palace akademisinden Chelsea'ye katılmıştı. Kısa sürede İngiltere U17, U18 ve U19 milli takımlarında kendini göstermeyi başardı. Geçen sezon Premier League'de Nottingham Forest'a karşı oynanan maçta ilk kez forma giymiş ancak o maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı erken terk etmek zorunda kalmıştı.

Şu anda sakatlığını tamamen atlatan futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Lizbon'a gitmeye hazırlanıyor. Sporting teknik direktörü Ruben Amorim'in genç yetenekleri keşfetme konusundaki büyük tecrübesi, Derry'nin transferinde belirleyici faktörlerden biri oldu.

ChelseaSportingTransferPremier LeagueJesse Derry
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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