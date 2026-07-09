Vals yapabilen insansı robot sosyal medyada dikkat çekti

Çinli UBTECH şirketi tarafından geliştirilen UWORLD insansı robotu, vals yapabilme yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Robotun insan görünümüne mümkün olduğunca yakın tasarlandığı belirtiliyor. Yüzünde silikon deri kullanılmış, saç kısmı ise doğal saça benzeyen bir malzemeden üretilmiştir. Göz tasarımı da insan gözüne yakın bir görünümde hazırlanmıştır.

UWORLD robotlarının boyu modeline göre değişiklik göstermektedir. Kadın görünümlü robot 1,6 metreye, erkek görünümlü robot ise 1,85 metreye kadar ulaşabilmektedir.

Ayrıca müşteriler, robotun dış görünüşünü kendi tercihlerine göre seçebilmektedir. Şirket, 50 farklı tasarım seçeneği sunmaktadır.

Bu tür robotların hizmet sektörü, fuarlar ve eğlence teknolojileri alanlarında kullanılabileceği ifade ediliyor.