Süper bilgisayar Norveç - İngiltere maçının favorisini açıkladı

·165·Spor
Süper bilgisayar Norveç - İngiltere maçının favorisini açıkladı

2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Norveç ile İngiltere arasındaki karşılaşma öncesinde Opta süper bilgisayarı galibiyet ihtimallerini hesapladı. Tahminlere göre İngiltere favori olarak görülse de, rakamlar maçın tek taraflı geçmeyeceğini gösteriyor.

Özellikle mücadelenin uzatmalara veya penaltı atışlarına gitme ihtimali oldukça yüksek değerlendiriliyor.

İngiltere'ye yaklaşık yüzde 50 şans verildi

Opta hesaplamalarına göre, İngiltere milli takımının normal sürede galip gelme ihtimali yüzde 49,5 seviyesinde.

Bu sonuç, Thomas Tuchel'in ekibini çeyrek final mücadelesinin ana favorisi haline getiriyor.

Norveç'in şansı ne kadar?

Norveç'in 90 dakika içinde galip gelme ihtimali yüzde 25,8 olarak değerlendirildi.

Buna rağmen Erling Haaland, Martin Odegaard ve Alexander Sorloth gibi oyuncular her rakibe ciddi sorunlar çıkarabilir.

Maç uzatmalara gidebilir

Süper bilgisayar, karşılaşmanın normal süresinin berabere bitme ihtimalini yüzde 24,7 olarak gösterdi.

Böyle bir durumda kazanan taraf uzatmalarda veya penaltı atışlarında belli olacak.

Opta tahmini

  • İngiltere galibiyeti — yüzde 49,5;

  • Norveç galibiyeti — yüzde 25,8;

  • beraberlik ve uzatmalar — yüzde 24,7.

Norveç - İngiltere karşılaşması TSİ 02:00'de başlayacak. Şimdi asıl soru, rakamların sahada da doğrulanıp doğrulanmayacağı?

NorveçİngiltereDünya KupasıOptaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harry Kane 32 yaşında üst düzey performansını nasıl koruduğunu açıkladıHarry Kane 32 yaşında üst düzey performansını nasıl koruduğunu açıkladıBugün, 20:55Haaland - Kane karşılaşması öncesi muhtemel 11'ler belli olduHaaland - Kane karşılaşması öncesi muhtemel 11'ler belli olduBugün, 20:41Thomas Tuchel, Erling Haaland'ın psikolojik oyunlarına yanıt verdiThomas Tuchel, Erling Haaland'ın psikolojik oyunlarına yanıt verdiBugün, 18:59Belçika Milli Takımı'nda kriz: Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois ayrılığı düşünüyorBelçika Milli Takımı'nda kriz: Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois ayrılığı düşünüyorBugün, 18:53«Bu tartışmaları medya yaratıyor»: Martinez hakemlerle ilgili soruya yanıt verdi«Bu tartışmaları medya yaratıyor»: Martinez hakemlerle ilgili soruya yanıt verdiBugün, 18:18Solbakken İngiltere'yi favori olarak gördü ancak önemli bir uyarıda bulunduSolbakken İngiltere'yi favori olarak gördü ancak önemli bir uyarıda bulunduBugün, 18:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı