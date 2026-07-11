Süper bilgisayar Norveç - İngiltere maçının favorisini açıkladı

2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki Norveç ile İngiltere arasındaki karşılaşma öncesinde Opta süper bilgisayarı galibiyet ihtimallerini hesapladı. Tahminlere göre İngiltere favori olarak görülse de, rakamlar maçın tek taraflı geçmeyeceğini gösteriyor.

Özellikle mücadelenin uzatmalara veya penaltı atışlarına gitme ihtimali oldukça yüksek değerlendiriliyor.

İngiltere'ye yaklaşık yüzde 50 şans verildi

Opta hesaplamalarına göre, İngiltere milli takımının normal sürede galip gelme ihtimali yüzde 49,5 seviyesinde.

Bu sonuç, Thomas Tuchel'in ekibini çeyrek final mücadelesinin ana favorisi haline getiriyor.

Norveç'in şansı ne kadar?

Norveç'in 90 dakika içinde galip gelme ihtimali yüzde 25,8 olarak değerlendirildi.

Buna rağmen Erling Haaland, Martin Odegaard ve Alexander Sorloth gibi oyuncular her rakibe ciddi sorunlar çıkarabilir.

Maç uzatmalara gidebilir

Süper bilgisayar, karşılaşmanın normal süresinin berabere bitme ihtimalini yüzde 24,7 olarak gösterdi.

Böyle bir durumda kazanan taraf uzatmalarda veya penaltı atışlarında belli olacak.

Opta tahmini

İngiltere galibiyeti — yüzde 49,5;

Norveç galibiyeti — yüzde 25,8;

beraberlik ve uzatmalar — yüzde 24,7.

Norveç - İngiltere karşılaşması TSİ 02:00'de başlayacak. Şimdi asıl soru, rakamların sahada da doğrulanıp doğrulanmayacağı?