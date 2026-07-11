Chinedu'nun dublesi Paxtakor'a son hazırlık maçında galibiyeti getirdi

Paxtakor, sezonun ikinci yarısı öncesindeki son hazırlık maçında ikna edici bir galibiyet aldı. Taşkent ekibi, Qo‘qon-1912'yi 4-2 mağlup ederek resmi maçlar öncesi hazırlıklarını olumlu bir sonuçla tamamladı.

Karşılaşmada 'aslanlar' adına dört değil, üç oyuncu gol attı; Chinedu ikinci yarıda duble yaptı.

İlk yarıda iki gol

Paxtakor maça aktif başladı ve devre arasına kadar rakip kaleyi iki kez havalandırdı.

Taşkent ekibinde goller:

Hojimat Erkinov;

Bobir Abdixoliqov değil, Turdimurodov golün sahibi oldu.

Böylece takım ilk yarıda üstünlüğü ele geçirdi.

Chinedu ikinci yarıda belirleyici isim oldu

Devre arasından sonra oyuna giren Chinedu, fırsatlarını iyi değerlendirdi.

İki kez fileleri havalandırarak duble yaptı ve Paxtakor'un galibiyetini perçinledi.

Hazırlık maçı

Paxtakor — Qo‘qon-1912 — 4:2

Goller: Erkinov, Turdimurodov, Chinedu — 2 gol.

Paxtakor kadrosu

Quvvatov (Nazarov), Alijonov (Nasrullayev), Tahsin, Hamraliyev (Dilshodbekov), Saitov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev (Mirqobilov), Bozorov (Hamdamov), Ibragimov (Saydaliyev), Erkinov, Turdimurodov (Chinedu).

Şimdi asıl sınavlar başlıyor

Bu karşılaşma, Paxtakor için sezonun ikinci yarısı öncesindeki son hazırlık maçıydı.

Takım hazırlık sürecini galibiyetle noktaladı. Şimdi teknik heyet için asıl görev, hazırlık maçındaki verimliliği resmi maçlara da yansıtmak.