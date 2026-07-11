Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9 teknik özellikleri ve fiyatları belli oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil akıllı saatlerinin tanıtımına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Resmi lansmana sayılı günler kala, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerinin tüm teknik detayları ve beklenen fiyatları internete sızdı. WinFuture ve ünlü içeriden bilgi sızdıran Roland Quandt tarafından paylaşılan veriler, bu cihazların giyilebilir teknoloji pazarında yeni standartlar belirleyeceğini gösteriyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Yeni serideki temel değişiklik donanım tarafında görülüyor. Bilgilere göre tüm modeller, 3 nanometre üretim süreciyle hazırlanan Qualcomm SW6100 yonga seti ile donatılacak. Bu 5 çekirdekli işlemci, bir adet yüksek performanslı (2,1 GHz) ve dört adet enerji tasarruflu (1,95 GHz) çekirdekten oluşuyor; bu sayede saatlerin çalışma hızının önemli ölçüde artması ve güç tüketiminin azalması bekleniyor.

Batarya kapasitesi ve otonomide devrim

Kullanıcılar için en sevindirici haberlerden biri batarya kapasitesinin artırılmasıdır. Özellikle amiral gemisi olan Galaxy Watch Ultra 2 modeli, önceki neslin 590 mAh değerini geride bırakarak tam 800 mAh kapasiteli bir batarya ile sunulacak. Bu, akıllı saatler için oldukça yüksek bir değer olup, cihazın tek şarjla birkaç gün boyunca aktif çalışmasına olanak tanıyacak.

Standart Galaxy Watch 9 modellerinde de değişiklikler var: 44 mm boyutundaki versiyon 445 mAh bataryaya sahip olacak. Daha küçük olan 40 mm'lik model ise 325 mAh güç kaynağı ile sınırlı kalacak. Bellek konusunda Samsung tasarrufa gitmemiş: saatler 2 GB RAM ve modele bağlı olarak 32 veya 64 GB dahili depolama alanı ile satışa sunulacak.

Tasarım ve dayanıklılık özellikleri

Dış görünüş ve koruma seviyesi açısından da belirgin farklar mevcut. Galaxy Watch 9 gövdesi alüminyumdan üretilecek ve 5 ATM su geçirmezlik seviyesine sahip olacak. Üst segment temsilcisi Galaxy Watch Ultra 2 ise dayanıklı titanyum gövde ile üretilecek. Bu modelin 100 metreye kadar su altında çalışma imkanı sunan koruması, onu ekstrem spor tutkunları için ideal kılıyor.

Ayrıca tüm yeni modeller modern kablosuz bağlantı standartlarını destekliyor:

Bluetooth 6.0 yeni nesil protokolü;

Çift bantlı Wi-Fi ve NFC modülü;

Bazı modifikasyonlarda LTE bağlantı ağı;

Wear OS sistemi ve One UI Watch 9 arayüzü.

Fiyatlar konusunda ise hafif bir artış görülebilir. İçeriden gelen bilgilere göre Samsung, yeni teknolojiler ve daha güçlü batarya nedeniyle fiyatları artırma kararı aldı. Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerinin resmi tanıtımının 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılması planlanıyor. Cihazların Ağustos ayı başlarında pazara girmesi bekleniyor.