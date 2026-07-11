Berlin'de bir süpermarket kasiyeri 11 saat boyunca rehin tutuldu

Almanya'nın Berlin şehrindeki bir süpermarkette bir kadın kasiyer rehin alındı ve yaklaşık 11 saat boyunca tutuldu. Euronews'in haberine göre olay gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre olay 10 Temmuz akşamı meydana geldi. Şüpheli süpermarkete girerek kasada çalışan kadını bıçakla tehdit edip rehin aldı.

Olay yerine özel kuvvetler, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis müzakerecileri durumu barışçıl yollarla çözmeye çalıştı ancak 11 Temmuz sabahı özel bir birim operasyon düzenleyerek kadını kurtardı ve şüpheliyi gözaltına aldı.

İlk bilgilere göre, gözaltı sırasında elektroşok cihazı kullanıldı. Olay sırasında süpermarketteki diğer çalışanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Polis şu anda olayın nedenlerini ve şüpheli ile rehin alınan kadın arasında önceden bir tanışıklık olup olmadığını belirlemek için soruşturma yürütüyor.