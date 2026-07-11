Apple'dan beklenmedik karar: iPhone 17 üretim hacmi ciddi oranda düşürülecek

·4·Teknoloji
Apple'dan beklenmedik karar: iPhone 17 üretim hacmi ciddi oranda düşürülecek

Apple, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 modelinin üretim planlarında ciddi bir değişikliğe gitti. Son bilgilere göre teknoloji devi, baz modelin üretim hacmini başlangıçta planlanan rakamın yaklaşık üçte biri oranında azaltmak zorunda kaldı. Bu karar, akıllı telefon pazarındaki ekonomik değişimler ve bileşen maliyetlerindeki artışla doğrudan bağlantılıdır. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Fixed Focus Digital adlı içeriden bir kaynağın bildirdiğine göre, Apple başlangıçta üretim hatlarındaki yükü yüzde 15 oranında düşürmeyi planlıyordu. Ancak hafta içerisinde bu oran yüzde 33'e kadar çıkarıldı. Bu denli keskin bir adım, şirketin gelecek yılki stratejisinde önemli değişiklikler yaşandığının bir göstergesidir.

Bellek modüllerinin fiyatı temel sorun haline geldi

Üretimin kısılmasının ana nedeni olarak bellek çiplerinin (RAM ve flash bellek) fiyatlarındaki aşırı artış gösteriliyor. Apple'ın cihazlarında yüksek kaliteli ve hızlı bellek modülleri kullanması nedeniyle, bileşen pazarındaki fiyat dalgalanmaları akıllı telefonun maliyetini doğrudan etkiliyor. Baz iPhone 17 modeli için bu durum, karlılığın düşmesine yol açıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max gibi üst segment modeller henüz bu kısıtlamalarla karşılaşmadı. Pro versiyonlar şirket için daha yüksek marj sağlıyor; yani maliyetleri ile satış fiyatları arasındaki fark daha büyük. Bu nedenle, pahalılaşan bileşenler amiral gemisi modellerin karlılığını baz model kadar ciddi şekilde etkilemiyor.

Fiyat politikası ve gelecekteki değişiklikler

ixbt.com'un verilerine göre Apple, son dönemde kişisel bilgisayarlarının ve tabletlerinin fiyatlarını artırmış olsa da, akıllı telefon segmentinde fiyat istikrarını korumaya çalışıyor. Ancak bileşen maliyetlerindeki artış, fiyatları uzun süre sabit tutmayı imkansız hale getirebilir. Uzmanlar, iPhone 18 serisinden itibaren akıllı telefon fiyatlarının önemli ölçüde artacağını tahmin ediyor.

Özbekistan pazarında iPhone'lara olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, üretim hacmindeki düşüş gelecekte baz modellerde kıtlığa veya fiyatların resmi beklentilerin üzerinde seyretmesine neden olabilir. Apple henüz bu bilgilere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu haberi yayan Fixed Focus Digital daha önce de Apple ürünleri hakkında doğru bilgiler paylaşmıştı. Özellikle iPhone SE4 tasarımı ve şirketin katlanabilir telefon projesini durdurduğu yönündeki sızıntılarıyla tanınmaktadır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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