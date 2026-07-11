Japonya'da Bavi Tayfunu: 12 kişi yaralandı (video)

·44·Dünya
Japonya'da Bavi Tayfunu: 12 kişi yaralandı (video)

Japonya'nın güneyindeki Okinawa vilayetinde meydana gelen şiddetli "Bavi" tayfunu sonucunda on iki kişi yaralandı. Konuyla ilgili bilgiyi TASS haber ajansı aktardı.

Yapılan açıklamaya göre, insanlar çoğunlukla uçuşan nesnelerin çarpması sonucu yaralandı veya şiddetli rüzgar nedeniyle yere düştü. Miyako tatil adasındaki iki kadın turist dalgalara kapıldı, ancak yaralı bir şekilde kıyıya çıkmayı başardılar.

Tayfun bölgesindeki rüzgar hızı 40 m/s'yi aşarken, bazı yerlerde 55 m/s'ye kadar ulaşıyor. Bu hızlar hafif bir aracı devirebilecek güçtedir. Bavi, Okinawa bölgesi boyunca kuzeybatıya, Çin kıyılarına doğru saatte 25 km hızla ilerliyor.

Şiddetli rüzgara yoğun sağanak yağışlar da eşlik ediyor. 12 Temmuz sabahı bölgede 250 mm'ye kadar yağış düşmesi bekleniyor. Yetkililer halkı sel ve toprak kayması riski konusunda uyarıyor.

JaponyaBavi TayfunuOkinawaHava DurumuDoğal Afet
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Berlin'de bir süpermarket kasiyeri 11 saat boyunca rehin tutulduBerlin'de bir süpermarket kasiyeri 11 saat boyunca rehin tutulduBugün, 21:36Almanya'da 500 kilogramlık gömülü Amerikan bombası büyük endişe yarattıAlmanya'da 500 kilogramlık gömülü Amerikan bombası büyük endişe yarattıBugün, 19:16Tacikistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle yola yerleştirilen plastik ayırıcılar eriyor (video)Tacikistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle yola yerleştirilen plastik ayırıcılar eriyor (video)Bugün, 18:51Enkaz altında 32 saat: 12 yaşındaki Fabiana'nın gülümsemesi interneti sarstıEnkaz altında 32 saat: 12 yaşındaki Fabiana'nın gülümsemesi interneti sarstıBugün, 18:41Afganistan'ın nüfusu resmen açıklandıAfganistan'ın nüfusu resmen açıklandıBugün, 18:20Mücteba Hamaney: “Ali Hamaney ve diğer kurbanların intikamı alınacak”Mücteba Hamaney: “Ali Hamaney ve diğer kurbanların intikamı alınacak”Bugün, 18:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu