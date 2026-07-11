Japonya'da Bavi Tayfunu: 12 kişi yaralandı (video)

Japonya'nın güneyindeki Okinawa vilayetinde meydana gelen şiddetli "Bavi" tayfunu sonucunda on iki kişi yaralandı. Konuyla ilgili bilgiyi TASS haber ajansı aktardı.

Yapılan açıklamaya göre, insanlar çoğunlukla uçuşan nesnelerin çarpması sonucu yaralandı veya şiddetli rüzgar nedeniyle yere düştü. Miyako tatil adasındaki iki kadın turist dalgalara kapıldı, ancak yaralı bir şekilde kıyıya çıkmayı başardılar.

Tayfun bölgesindeki rüzgar hızı 40 m/s'yi aşarken, bazı yerlerde 55 m/s'ye kadar ulaşıyor. Bu hızlar hafif bir aracı devirebilecek güçtedir. Bavi, Okinawa bölgesi boyunca kuzeybatıya, Çin kıyılarına doğru saatte 25 km hızla ilerliyor.

Şiddetli rüzgara yoğun sağanak yağışlar da eşlik ediyor. 12 Temmuz sabahı bölgede 250 mm'ye kadar yağış düşmesi bekleniyor. Yetkililer halkı sel ve toprak kayması riski konusunda uyarıyor.