Yapay zeka kendi yatırımı için 100 milyon dolar topladı

Teknoloji dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı: Lyzr girişimi, bir sonraki yatırım turunun yönetimini tamamen bir yapay zeka temsilcisine devretti. Sonuç olarak şirket, insan müdahalesi olmadan 100 milyon dolar tutarında fon toplamayı başardı. Bu olay, risk sermayesi piyasasında yeni bir dönemin başladığının habercisi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

New Jersey merkezli Lyzr girişimi, işletmeler için özel yapay zeka temsilcileri geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Bloomberg'in haberine göre şirket, Series B yatırım turunu yürütmek için "SivaClaw" adlı sistemini kullandı. Sistem sadece teknik görevleri yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda yatırımcılarla iletişimde de ana rolü üstlendi.

Yatırımcılarla iletişim ve analiz

SivaClaw sistemi, 130'dan fazla potansiyel yatırımcının sorularını yanıtladı, yatırım mutabakat zaptı taslaklarını hazırladı ve hatta sunum sırasında sponsorların hangi slaytlara daha fazla odaklandığını analiz etti. Bu süreç, girişimin ürününün ne kadar etkili olduğunu pratikte kanıtlayan benzersiz bir "master-class"a dönüştü.

İşin en ilginç yanı, bu süreçte geleneksel toplantılara neredeyse hiç ihtiyaç duyulmamasıydı. Normalde girişim kurucularının Silikon Vadisi'ndeki Sand Hill Road'da düzinelerce yüz yüze görüşme yapması, yatırımcılarla kahve eşliğinde sohbet etmesi gerekirdi. Lyzr örneğinde ise kurucular masalarından ayrılmadan, Orta Doğu ve Silikon Vadisi yatırımcılarından toplam 400 milyon dolarlık ilgi beyanı içeren teklifler aldılar.

Pazardaki yeni trend

Bu başarılı kampanyanın sonunda Lyzr, 100 milyon dolar yatırım çekerek piyasa değerini yaklaşık 500 milyon dolara çıkardı. Uzmanlara göre bu durum, yapay zeka alanına duyulan büyük ilginin ve sermaye akışının bir sonucudur. Artık yatırımcılar, gelecek vadeden teknolojilere sahip olmak için robotlarla müzakere etmeye bile hazırlar.

Özbekistan teknoloji pazarı için de bu deneyim oldukça önemlidir. Yerel girişimler, küresel pazarda fon toplarken coğrafi mesafeyi yapay zeka yardımıyla nasıl kısaltabileceklerini görebilirler. Lyzr'ın deneyimi, ürün gerçekten işe yarıyorsa, onu satmak ve geliştirmek için insan faktörünün azalmasının sadece fayda sağlayabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Lyzr ve SivaClaw temsilcisinin sadece para kazanmakla kalmayıp, gelecekteki iş görüşmelerinin nasıl görüneceğini de ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Artık başarılı bir yatırım turu için yüzlerce uçuş ve toplantı değil, doğru yapılandırılmış algoritmalar yeterli olabilir.