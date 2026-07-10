Kafasıyla merdiven çıkarak rekor kırdı

·55·Dünya
Kafasıyla merdiven çıkarak rekor kırdı

Dünyada kırılan sıra dışı rekorlar arasında bu sonuç özel bir ilgiyi hak ediyor. Çinli akrobat Li Xinbo, el ve ayaklarını kullanmadan sadece kafası yardımıyla merdiven çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bu konu Dzen yayınında haberleştirildi.

Rekorun kaydedilmesi sürecinde katı kurallara uyuldu. Katılımcının elleri veya ayaklarıyla merdivene dokunması, herhangi bir nesneye yaslanması ve merdiven basamaklarında 5 saniyeden fazla durması yasaktı.

Buna rağmen Li Xinbo tüm şartları başarıyla yerine getirdi ve 40 merdiven basamağını sadece kafası yardımıyla aşmayı başardı. Böylece önceki rekoru yeniledi.

İlginç olan ise, daha önce kaydedilen rekorun 36 basamak olması ve onu da yine bir Çinli sporcunun kırmış olmasıdır. Li Xinbo'nun sonucu ise bu sıra dışı alandaki yeni dünya rekoru olarak Guinness tarihine geçti.

GuinnessRekorLi XinboÇinAkrobasi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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